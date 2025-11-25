Ponferrada impulsa una alianza nacional de campus periféricos que refuerza la posición del Bierzo

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) acaba de reforzar su posición dentro de la red de campus periféricos de toda España. Lo ha hecho como sede de unas jornadas profesionales que reúnen, hoy a mañana, a representantes de una veintena de centros de todo el territorio nacional para sentar las bases de una alianza que permita reforzar su papel, compartir estrategias y afrontar de manera conjunta los retos que se presentan. "El objetivo es reflexionar sobre las singularidades, sobre el modelo de gestión, sobre la financiación y sobre la comunicación que tienen estos campus", ha dicho la rectora de la ULE, Nuria González, que ha vuelto a insistir en "la apuesta clara" por el de Ponferrada, cuando todavía colea el asunto de Medicina.

Los campus de Lugo, Ceuta y Melilla, Bahía de Algeciras, Alcoy, Ávila, Teruel, Terres de l’Ebre, Jaén, María Zambrano de Segovia, Ourense, Igualada, Ferrol, Menorca, Pontevedra y Jerez; así como las universidades de La Laguna, Burgos y Oviedo están representados en este encuentro abierto a la reflexión y el debate para elaborar una "hoja de ruta" que permita alcanzar los retos marcados, sobre todo en lo que a visibilidad dentro del sistema universitario español se refiere. En ello, precisamente, incidió la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués: "El objetivo es promover su empoderamiento y que estén presentes en todos los órganos de gobernanza en los que sean útiles para sociedad".

La directora de Universidades e Investigación de la Junta, la rectora de la ULE y la vicerrectora del Campus de Ponferrada abrieron las jornadas.L. DE LA MATA

En esta primera jornada, los vicerrectores han abordado dificultades como la falta de infraestructuras, el transporte deficitario y los problemas para fijar personal; pero también se ha hablado de fortalezas, como la especialización y la conexión con el territorio. Una realidad, esta última, a la que se refirió la directora de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León. Blanca Ares considera que, "que estas primeras jornadas se celebren aquí es un éxito y un símbolo de la potencia que tienen los campus periféricos en Castilla y León. Confiamos en el poder transformador que tiene la universidad y en el poder que tiene en el territorio, con su impacto social y económico".

En el caso concreto de la Universidad de León, su rectora aseguró que "ya no se entendería sin nuestro Campus de Ponferrada" y recordó que, el próximo año, se cumplen tres décadas de su puesta en marcha. "Hemos aumentado el número de titulaciones y ya es un referente en ciencias de la salud y también en la combinación entre ciencias d de la salud y tecnología puntera", afirmó Nuria González.

Representantes de otros campus y autoridades asistentes a la inauguración de las jornadas.L. DE LA MATA

Una de las ideas de base repetidas en el marco de estas jornadas de campus periféricos es que su actividad "no puede medirse ni por ratios ni por costes", resumió la rectora de la ULE, para quien, aunque "un campus periférico requiere más recursos y atención, a cambio, genera oportunidades, fija población y constituye un pilar esencial del servicio público". Además, "los datos presentados en la jornada evidencian que estos campus son responsables del 5% del crecimiento universitario en las últimas décadas", añadió Pilar Marqués, defendiendo que "apostar por ellos es apostar por inversión y oportunidades, no por gasto".

La rectora también habló de financiación; en concreto de la inversión necesaria para poner en marcha la policlínica proyectada para el Campus de Ponferrada. Nuria González confía en que la Junta de Castilla y León "encuentre la manera de financiar la idea que teníamos sobre la mesa para dar servicio de Enfermería, Fisioterapia y Nutrición, como ya se está haciendo desde la Clínica de Podología", dijo, lanzando un guante que, enseguida, recogió Blanca Ares, quien aseguró que "ya estamos trabajando en ello" y "seguro que llegará a buen puerto”.