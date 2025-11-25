Arde una nave industrial en el polígono de Montearenas en Ponferrada
Seis bomberos trabajan en las labores de extinción, evitando que las llamas se propaguen a edificios colindantes
El incendio de una nave industrial sin actividad ha roto la tranquilidad usual del polígono industrial de Montearenas, en Ponferrada, en la tarde de este martes. El fuego se declaró en la planta alta del inmueble poco después de las 19.00 horas. Las causas todavía se desconocen, pero la intervención de los bomberos de Ponferrada ha evitado que las llamas se propagaran a las naves colindantes.
Seis efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la capital berciana fueron activados para las labores de extinción, apoyados de una bomba urbana, una nodriza, una autoescala y una bomba ligera.
La nave se localiza en la segunda línea de edificios de este polígono industrial, detrás de la estación de servicio de Repsol y junto a otra de una empresa de pinturas y decoración. Según algunos testimonios, se ha visto a gente con cierta asiduidad en el interior de la misma y no es la única nave de Montearenas 'ocupada' como lugar de residencia por personas sin recursos.