CB agradece el arreglo de la carretera de San Cristóbal pero dice que faltan más

Coalición por el Bierzo agradeció ayer a la Diputación de León que vaya a reparar la carretera entre Salas de los Barrios y San Cristóbal de Valdueza, comprometida por el propio diputado de Fomento, Roberto Aller, pero recuerda que «son necesarias muchas más inversiones en las carreteras del municipio de Ponferrada».

Por ello, los bercianistas piden que el arreglo de esa misma carretera continúe hasta La Cabrera y que se reparen también las adyacentes que van a Espinoso de Compludo, Manzanedo y Bouzas.Por otro lado, recuerdan que es «urgente» una intervención en las carreteras de Carracedo y Palacios de Compludo, así como en la de acceso a San Adrián de Valdueza. «Insistimos nuevamente en que se inicien con carácter urgente tanto las acciones autorizadas por Confederación para sujetar la ladera como el viaducto de la LE-5204 hacia Peñalba, cuyos terrenos para su desarrollo ya se han puesto a disposición de la Diputación», señalan los bercianistas.

«Aunque valoramos positivamente esta noticia, la falta de actuaciones hace que nos sepa a muy poco. Queremos recordar a la Diputación el déficit histórico que mantiene con el Bierzo, quedando aún mucho trabajo por realizar por parte de esta institución», finaliza el comunicado. Por otro lado, desde la Plataforma por una Carretera Digna celebran que la Diputación de León haya puesto en marcha el proceso administrativo para la mejora integral de la carretera LE-5228, en el tramo comprendido desde la salida de Salas de los Barrios hasta la entrada a San Cristóbal de Valdueza.

El anuncio viene a cumplir con los plazos comprometidos en la reunión celebrada a finales de abril de 2025 entre representantes de la Plataforma y el diputado de Fomento, Roberto Aller, que consistían en la aprobación, antes de finales de 2025, del proyecto que ahora sale a exposición, para poder ser sometido a contratación y ejecutado en 2026. nCabe recordar que en la Plataforma por una Carretera Digna están agrupadas todas las pedanías y alcaldías de barrio afectadas por el trazado de la LE-5228, así como el Ayuntamiento de Truchas y las juntas vecinales de San Clemente de Valdueza y Peñalba de Santiago.