La Cámara de Comercio premia a los escaparates navideños en Ponferrada

Un año más, la Cámara de Comercio de Ponferrada pone en marcha el tradicional concurso de Escaparates Navideños Ciudad de Ponferrada, con el objetivo de apoyar el comercio tradicional y contribuir al embellecimiento de las calles en unas fechas tan señaladas como la Navidad, en las que las luces, los árboles e innumerables representaciones de Papá Noel invaden las tiendas.

Desde mañana jueves y hasta el 12 de diciembre, los comercios podrán inscribirse en este certamen, que contará con dos premios, según explicó el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Javier Morán, junto a la responsable de la delegación en Ponferrada, Vanesa Capilla, durante la presentación. Se entregará un primer premio de mil euros y, como novedad, un segundo premio de 500 euros. Los ganadores se darán a conocer el 22 de diciembre.

Javier Morán confía en que haya un “récord de participación” y se superen los 40 inscritos de años anteriores. También agradeció el esfuerzo del Ayuntamiento de Ponferrada por dotar a la ciudad de iluminación navideña. “Es de agradecer que la administración local embellezca la ciudad y ayude a la participación”, precisó.