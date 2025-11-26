La Hermandad de Donantes de Sangre del Bierzo y Laciana avista una bajada de donaciones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Hermandad de Donantes de Sangre del Bierzo y Laciana ha hecho un llamamiento a la población para que se animen a donar, ya que en 2024 se redujeron un 6,33%, lo que supone 311 donaciones menos respecto al año anterior. Son las cifras aportadas ayer por el secretario de la hermandad, José Miguel Álvarez, con motivo de la presentación de los actos conmemorativos de su 50º aniversario, con una gala en el Teatro Bergidum de Ponferrada el próximo 10 de enero.

«Las donaciones van a la baja, excepto en el número de donaciones por 1.000 habitantes, que hemos subido, pero es porque ha bajado la población, así que tampoco es bueno», señaló. «No son datos satisfactorios, necesitamos más donaciones de sangre, más donantes, un reto enorme en un entorno demográfico envejecido. El objetivo es que ningún joven se quede sin donar porque no nos conozcan», añadió.

Precisamente ayer, la hermandad se acercó hasta el IES Fuentesnuevas, para animar a los estudiantes, un entorno donde es «relativamente fácil» conseguirlo ya que en ese centro hay estudios relacionados con la rama sanitaria, al igual que ocurre en el campus universitario, muy enfocado a las Ciencias de la Salud y, por tanto, con estudiantes muy concienciados con la importancia de donar sangre.

«En 2024 bajó también el número de donantes, situándose en 403 frente a los 537 de 2023. La cifra positiva se sitúa en la donación de plasma, que sí sube por encima del 1%. Es importante porque necesitamos muchos derivados plasmáticos», dijo el secretario de la hermandad.

Por su parte el gerente de la Gasbi, Juan Ortiz de Saracho, agradeció a todos los que han trabajado, y donado, a los largo de este medio siglo. «Esto es gracias al esfuerzo de los donantes y de los compañeros implicados. Solo podemos dar las gracias a todos, es un acto de generosidad, altruista, estamos ayudando a que se hagan cirugías, a que un familiar, compañero o amigo salga adelante», recordó, lamentando, no obstante, el descenso en el número de donantes y donaciones. «Hay que aumentarlo, cualquiera podemos necesitar sangre», insistió.

En cuanto a la gala del 10 de enero, comenzará a las 18.00 y habrá distinciones para los colaboradores y música en vivo. Previamente, el 29 de noviembre, a las 19.00 horas en la Sala Río Selmo, se desarrollará la Asamblea General anual de la hermandad para dar cuenta de todos estos datos y de cómo se ha invertido el presupuesto. Después habrá una cena. Y el 10 de diciembre se desarrollará un nuevo maratón de donación de sangre para incrementar las reservas.