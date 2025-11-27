Ciuden desarrolla una planta piloto de combustible para aviones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) anunciaba ayer que pondrá en marcha en Cubillos del Sil una planta piloto para investigar la producción de combustibles sintéticos sostenibles, con el objetivo de acelerar la descarbonización del transporte aéreo y de sectores industriales difíciles de electrificar. La instalación permitirá ensayar a escala semiindustrial la producción de biocarburantes avanzados a partir de residuos de biomasa y combustibles renovables de origen no biológico, capaces de sustituir directamente a los combustibles fósiles. El proyecto se articula alrededor de un reactor Fischer-Tropsch que transformará distintos tipos de gas de síntesis verde en combustibles líquidos, obtenidos a partir de hidrógeno verde, CO2 capturado y gas de biomasa. El diseño permitirá probar diversos catalizadores y materiales avanzados y contará con sistemas de muestreo para hasta seis fracciones de hidrocarburos, con una capacidad de procesamiento superior a 40 toneladas de gases al año. El contrato ha sido adjudicado a la Fundación Eurecat por 823.895 euros y la ejecución está prevista hasta junio de 2026. La planta se integrará con otras dos instalaciones de Ciuden para la producción de metanol y gas natural sintético, formando un ecosistema tecnológico biomass/power-to-X que aprovechará la energía renovable de las plantas fotovoltaicas de la fundación y la biomasa residual de la zona.

La electricidad renovable se almacenará en baterías avanzadas que alimentarán los electrolizadores para producir hidrógeno verde, base para generar tres productos: SAF (combustible sostenible de aviación), metanol renovable y gas natural sintético. La puesta en marcha está prevista para mediados de 2026. El director técnico de I+D+i de Ciuden, Alberto Gómez-Barea, aseguró que esta planta consolidará al centro de Cubillos del Sil como referente nacional e internacional en la producción de combustibles sintéticos sostenibles, esenciales para alcanzar la neutralidad climática en sectores como la aviación.

Por su parte, la firma RIC Energy ha adjudicado a Técnicas Reunidas el desarrollo de la ingeniería pre-Feed del proyecto Compostilla Green, una de las iniciativas de producción de combustibles sintéticos para aviación (e-SAF) más relevantes actualmente en España. Compostilla Green, en Cubillos del Sil, tiene como objetivo la producción de 60.000 toneladas de combustible sintético para aviación (e-SAF) anuales a partir de hidrógeno renovable y CO2 biogénico, contribuyendo así a la descarbonización del sector aéreo, al cumplimiento de los objetivos europeos de uso de SAF establecidos en el Reglamento ReFuelEU Aviation, y al impulso de una industria nacional de combustibles renovables de nueva generación. El proyecto, adjudicatario del programa de ayudas Valles de Hidrógeno del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se enmarca en la estrategia de RIC Energy de impulsar hubs de producción de hidrógeno y derivados en zonas de transición justa y reto demográfico, generando actividad industrial y empleo de calidad. La adjudicación del pre-Feed a Técnicas Reunidas supone un paso clave en la maduración técnica del proyecto, ya que permitirá definir los aspectos esenciales del proceso, optimizar el diseño conceptual, avanzar en la estimación de inversiones (Capex) y preparar en detalle la siguiente fase de ingeniería.

RIC es una empresa líder en el desarrollo de proyectos renovables con más de 20 años de experiencia. La compañía está reforzando su capacidad para desarrollar, construir y operar proyectos energéticos de nueva generación, integrando toda la cadena de valor y consolidando su compromiso con la transición energética y la creación de valor en el territorio.

