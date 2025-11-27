Transportes construirá un nuevo viaducto de Tremor en la A-6

El año que está a punto de terminar empezó con la monitorización continua y concienzuda del viaducto de Tremor de la autovía A-6, en el Bierzo Alto, que se convirtió en el más vigilado de España con hasta tres detectores. El objetivo era controlar, en todo momento, el estado de su estructura por algunos problemas de estabilidad —también hicieron labores de impermeabilización— y las primeras conclusiones de aquello fueron que la seguridad era suficiente y que, desde luego, nada tenía que ver con lo sucedido en el viaducto del Castro, en el límite entre el Bierzo y Galicia, aunque su modelo de construcción, con tarimas prefabricadas y grandes cables tensando las estructuras, fuera el mismo. Ahora, el Ministerio de Transportes del Gobierno de España acaba de anunciar que construirá un nuevo viaducto y lo ha hecho sometiendo a información pública el proyecto (próximamente será publicado en el Boletín Oficial del Estado), lo que supone también el inicio de los trámites necesarios para la expropiación de los terrenos.

El viaducto de Tremor salva el valle formado por el río del mismo nombre, dentro del término municipal de Torre del Bierzo,k con una altura de unos 90 metros sobre el cauce. «En los últimos años, se ha hecho una inspección especial y estudios para ver su estado de conservación, con instrumentos de auscultación para la monitorización en tiempo real de su comportamiento estructural. En base a las conclusiones de estos estudios, se ha optado por la construcción de dos nuevas estructuras (una por calzada), de nueva planta y que sustituirán al actual viaducto, para lo que se proyecta una variante de trazado sensiblemente paralela al trazado existente, que permitirá reducir significativamente la afección al tráfico de la A-6 durante la ejecución de las obras», explica el Ministerio de Transportes de Movilidad Sostenible, que también asegura que «esta zona permitirá mejorar los parámetros de trazado entre los kilómetros 355 y 357.

El nuevo viaducto de Tremor tendrá una longitud de 480 metros, dividida en 8 vanos, se situará al sur del actual y «mejorará las condiciones de seguridad vial con respecto a la vía actual», garantiza el Gobierno. Estructuralmente, estará compuesto por dos cajones de hormigón pretensado que se ejecutarán de manera independiente y sucesiva hasta juntarse para unificar la plataforma de la autovía, que mantendrá una anchura de 27 metros, dividida en las calzadas para cada uno de los sentidos de la circulación mediante un pretil simplemente apoyado en el eje de separación de las calzadas. Así, «se permitirá la gestión conjunta de la totalidad de la anchura del tablero en caso necesario» y «esta sección transversal permitiría una hipotética futura ampliación a un tercer carril», detallan fuentes ministeriales.

Las pilas del nuevo viaducto —con una anchura de seis metros, un canto de 2,30 metros y una altura variable en función del terreno— serán dobles y cada una de ellas sostendrá uno de los cajones del tablero. «Se han diseñado con forma octogonal para reducir en empuje transversal de viento a la vez que se mantiene una inercia adecuada», recoge la información difundida por Transportes.

La construcción de este nuevo viaducto en el Bierzo es, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un ejemplo más de «su apuesta por el desarrollo de la red de carreteras estatales en la provincia de León». En este sentido, recuerda que, recientemente, se ha aprobado el proyecto para construir el primer tramo de la autovía A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo, con una inversión prevista en obras de casi 132 millones de euros. Además, subraya el avance en la licitación de las obras para rehabilitar 51 kilómetros de la N-630 entre Onzonilla y el límite con la provincia de Zamora, con una inversión de 7,9 millones de euros.

«Todo ello, sin olvidar otras actuaciones que ayudan a mejorar la movilidad de la provincia, como la licitación por 549.024 euros para construir una nueva glorieta en Valverde de la Virgen», apuntan también desde el Ministerio de Transportes.