Ponferrada acapara la atención de 20.000 inscritos en ciberseguridad

La necesidad de reforzar la concienciación en ciberseguridad, especialmente entre el usuario común, centró este pasado jueves la celebración de Ciberworking 2025, una jornada de referencia provincial sobre protección digital, que reunió en Ponferrada, en la sede de la Uned, a más de 300 asistentes presenciales y más de 20.000 a través de Internet. La cita, impulsada desde la ULE, con la colaboración del Instituto Nacional de Ciberseguridad, se ha convertido en un avance en este campo, en un momento en el que los ciberdelitos están al alza, especialmente el «phishing», en los que se suplanta la identidad de entidades de confianza para conseguir datos o contraseñas, el «vishing» o estafas telefónicas, el «smishing», que son delitos a través de SMS o las estafas online.

«La ciberseguridad es hoy más necesaria que nunca. En un momento marcado por el avance de la inteligencia artificial y la creciente sofisticación de los ciberataques, la concienciación es esencial en los ámbitos empresarial y educativo», dijo el organizador, Miguel Viloria Torres.

Por eso las administraciones invierten cada vez más en ciberseguridad, como la Diputación de León, con cuatro millones de euros destinados a este fin, además del kit digital para los Ayuntamientos. El subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, subrayó el compromiso gubernamental para combatir la ciberdelincuencia.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, destacó el aumento de las necesidades tecnológicas en la administración local y señaló que esa evolución obliga a redoblar los recursos destinados a seguridad digital. Calificó la jornada de «muy exitosa» por su capacidad para acercar estos contenidos a la población. El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, recordó que la institución destina más de cuatro millones de euros a medidas de ciberprotección, incluidas soluciones tecnológicas para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. «La ciberseguridad es importante en todos los ámbitos», afirmó.

El organizador del evento, Miguel Viloria Torres, subrayó que la ciberseguridad debe ser «una preferencia» y reclamó un mayor esfuerzo formativo tanto en el ámbito educativo como empresarial.