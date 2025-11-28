Tito y Tita elegidos mantenedores del Botillo de Fabero

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Fabero anunciaba la pasda jornada que la celebración del Festival del Botillo «Villa de Fabero» 2026, que tendrá lugar el 31 de enero de 2026, llega este año con un reconocimiento muy especial: su reciente declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional por parte de la Junta de Castilla y León y con unos mantenedores del evento de primera, los queridos vecinos y artistas de esta población de raíz minera, Tito y Tita.

Este distintivo pone en valor la tradición, la calidad gastronómica y la relevancia cultural de uno de los eventos más emblemáticos del municipio faberense. Dicen desde el Ayuntamiento de Fabero que dirige la alcaldesa Mari Paz Martínez que en esta edición, el festival contará con «unos mantenedores de excepción»: Tito y Tita, dos artistas y hermanos, muy queridos y profundamente ligados a la identidad de Fabero. «Su participación supone un homenaje a estos ilustres vecinos, que han llevado, desde niños, el nombre del Municipio de Fabero por todo el territorio con su música y sus actuaciones», recuerdan. Su última actuación en Ponferrada fue ante más de 4.500 personas, y según indican en una nota municipal, «nos ha hecho recordar todos sus éxitos pasados… y los que vendrán!!, ya que como hemos apuntado están valorando grabar un nuevo disco, que será una estupenda noticia para sus seguidores». La Asociación de Jubilados y Pensionistas El Cangalón, junto con el Ayuntamiento de Fabero, desea invitar a vecinos, visitantes y amantes de la gastronomía berciana a disfrutar de una jornada marcada por la tradición, la cultura y el valor del botillo como producto emblemático de la comarca, y este año con el añadido de compartir buenos momentos con el dúo Tito y Tita.

El Festival del Botillo Villa de Fabero es uno de los eventos seéros del invierno en el Bierzo y que, junto con el de Bembibre y otros que se organizan por la comarca berciana, dan un troque gastronómico a la fiesta.