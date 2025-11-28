Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La ciudad de Ponferrada se vuelca con más actividades en la calle para celebrar el Black Friday y, a lo largo de la jornada de mañana sábado 29 de noviembre, tendrán lugar diferentes propuestas para incentivar y dinamizar el comercio local.

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, David Pacios, junto al presidente de la Asociación Centro Mola, Iván Rodríguez, han presentado la programación del Mini Friday Fest, que agrupa las actividades que se desarrollarán desde las cuatro de la tarde en la calle La Paz, en la zona centro de la ciudad.

Pacios confía en que se cumplan las previsiones y que el comercio aumente las ventas “tan esperadas” para dinamizar y revitalizar la ciudad. Por ello, detalló que mañana se celebrará un sorteo de un viaje a Eurodisney París y para participar es necesario donar una bolsa de pienso para perros o gatos de la Asociación Peludines sin Suerte de Ponferrada. Será a las 17.45 horas.

Además de una chocolatada infantil y distintos juegos para los más pequeños. También animó a la ciudadanía a participar en las actividades programadas.

Por su parte, Iván Rodríguez señaló que el Black Friday será un gran espectáculo con ese sorteo y que, para los niños, se ha diseñado una programación específica que arrancará a las cuatro y media de la tarde.

Cabe recordar que el comercio de Ponferrada, dentro de su campaña de Black Friday, realizará además un sorteo de 3.000 euros para comprar en los establecimientos asociados que será también mañana en la calle Paz