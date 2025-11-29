El VII Congreso sobre Economía del Bierzo aborda la transición del «negro al verde»

El VII Congreso sobre la Economía del Bierzo se celebrará el 1 y 2 de diciembre en el castillo de Ponferrada.L. DE LA MATA

Un año más, y con este serán ya siete ediciones, Diario de León cumple con su cita de aportación social con la celebración del VII Congreso sobre Economía del Bierzo, que en esta ocasión lleva por título «Transición de negro a verde». Los dramáticos acontecimientos de agosto pasado, con miles de hectáreas quemadas en el Bierzo, en la provincia de León y otras zonas limítrofes tendrán mucho peso en este evento de puesta en común y búsqueda de soluciones, en el que se han organizado 8 mesas debate y 6 ponencias de autoridades y expertos de primer nivel en sus respectivas responsabilidades públicas.

El congreso se celebrará a lo largo de las jornadas del próximo lunes 1 y martes 2 de diciembre. Será en el castillo de Ponferrada y contará con representantes de las grandes, pequeñas y medianas empresas, así como dirigentes de las instituciones públicas.

Así, a primera hora del lunes, y con retransmisión en directo por la web de este periódico, www.diariodeleon.es, el congreso lo abre el discurso de bienvenida de Joaquín S. Torné, director de Diario de León. A las 10.05 horas está previsto que presente la ponencia inaugural la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García.

La primera mesa de debate y puesta en común lleva el sello político y empresarial con alcaldes como el de Camponaraya y Toreno, junto con directivos de empresas potentes como Pharmadus y Tvitec. Abordará el tema de la recuperación como una labor de todos. Le seguirá otra mesa redonda sobre la colaboración institucional, en la que hablarán representantes de la Caja Rural, del Hospital de la Reina y de la patronal Fele Bierzo.

El presidente del Consejo Económico y Social defenderá acto seguido su ponencia, para dar pie a una mesa redonda en la que se hablará de cultura y patrimonio como motores de turismo, con participación de representantes de la Diócesis de Astorga, los alcaldes de Congosto y Arganza, así como de la firma Guías del Bierzo. El director de la Uned Bierzo, Jorge Vega cerrará la mañana con su ponencia sobre cambio global y desarrollo territorial, con oportunidades para el Bierzo.

Por la tarde se completa la primera jornada con dos mesas redondas. Una, sobre partidos políticos con representación del PP, CB, UPL y PSOE. La segunda y cierre del día versa sobre infraestructuras y servicios municipales, con el alcalde de Carracedelo y el presidente de la Mancomunidad de Aguas Residuales Bajo Bierzo.

Para la jornada del martes 2 de diciembre también se ha programado para este congreso sobre economía del Bierzo interesantes ponencias y mesas redondas. El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, defenderá en este caso sus ideas a partir de las 10.00 horas también en el castillo.

La primera mesa redonda del martes 2 de diciembre abordará el tema de las grandes empresas, con la participación de los directivos de la eólica LM de Santo Tomás de las Ollas, de le cementera Cosmos de Toral de los Vados y de Cupa Pizarras.

Le seguirá la ponencia que ofrecerá el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón. Acto seguido se abre otra mesa de debate sobre el sector de la agroalimentación y el vino, con la presencia de dos bodegueros directivos de Vinos de Arganza y Bodegas Emilio Moro, junto con el director genrente de Alimentos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares.

La última de las mesas redondas versa sobre el apoyo a las Pymes creadoras de empleo, con el secretario de la Cámara de Comercio de León, el vicepresidente del Cel y el Ceo de Martínez Bierzo.

El congreso lo cierra la ponencia del alcalde de Ponferrada, Marco Morala y las palabras de agradecimiento y balance del director de este periódico. Serán dos días en las que sin duda se pondrán sobre la mesa muchas ideas y planteamientos de mejora.