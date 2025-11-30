Gracias a José Antonio Prada por 28 años en Cáritas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

En el colegio San Ignacio de Ponferrada se celebró un acto de reconocimiento a José Antonio Prada, un sacerdote muy querido que desde 1997 ha estado al frente de Cáritas y el centro el Urogallo. Prada recibió un cariñoso homenaje por su labor en ayuda de los más necesitados y daba las gracias por el mimo de la gente, al tiempo que se autoreprochaba no poder haber hecho más por las personas que lo pasan mal en una etapa de su vida. Estuvo el alcalde Marco Morala en el acto y dijo que Prada «contribuyó a hacer una Ponferrada mejor y su legado perdurará». La gente de Cáritas y los asistentes disfrutaron de una excelente comida en el restaurante Doce Torres, frente al castillo.