Diario de León concede a Luis Gómez Domingo el I Premio Don del Sil

Diario de León sigue apostando fuerte por la comarca del Bierzo, y en esta ocasión lo hace instaurando una distinción novedosa para esta zona de la provincia, como es el denominado Premio Don del Sil, centrado de manera especial en ensalzar los valores de la cultura de esta tierra tan peculiar y con una personalidad bien definida. Esta primera edición ya tiene un ganador y se trata el reconocido pintor Luis Gómez Domingo, turolense nacido en 1946, afincado en el Bierzo, en el Ayuntamiento de Ponferrada, después de iniciar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Valencia y finalizarlos en la Escuela Superior Sant Jordi de Barcelona, compaginando desde entonces la enseñanza con la creación pictórica.

El director de Diario de León, Joaquín S. Torné, explicaba las razones y la filosofía de este Premio Don del Sil que concede este periódico: «La vinculación de Diario de León con la comarca de El Bierzo es tan histórica como lo es la relación de esta importante zona de la provincia de León con la cultura. De sus pueblos han salido protagonistas de las siete Bellas Artes: escultura, arquitectura, pintura, música, danza, literatura y cine. Por esta razón y con motivo del 120 aniversario del nacimiento de la cabecera de Diario de León, hemos creado el Premio Don del Sil con el objetivo de reconocer los enormes valores que atesoran los nuestros en El Bierzo», manifiesta Torné.

Con estos precedentes, hace unos días se reunía en el Bierzo el jurado de esta importante distinción y, tras deliberar entre un listado de candidatos, salió designado el nombre del citado artista Luis Gómez Domingo como el primer ganador de esta primera edición.

Conocido el nombre del primer Premio Don del Sil, el próximo 9 de diciembre (coincide en martes, después del lunes festivo de la Inmaculada) se celebrará la gala de entrega de esta primera edición. El lugar elegido para este evento especial es uno de los salones nobles del castillo de Ponferrada.

Con estos premios y la gala, Diario de León pretende impulsar la Educación y la Cultura del Bierzo. En esta primera edición del premio, Diario de León cuenta con el apoyo de la Fundación Abanca, del Ayuntamiento de Ponferrada, de Embutidos Pajariel y de Bodega del Abad. El artista Luis Gómez Domingo recibirá en esta ocasión una escultura que se entregará en la gala. Se trata de una obra del escultor Juan Carlos Uriarte, que lleva un texto de Victoriano Crémer.

El jurado que designó al primer Premio Don del Sil estuvo compuesto por Adriana Ulibarri, presidenta de Diario de León; María Teresa Cores, directora de la Fundación Abanca; Óscar Ramos, gerente de Embutidos Pajariel; Germán Gavela, director de La 8 Bierzo; Marco Morala, alcalde de Ponferrada; Javier García Bueso, director de los Museos de Ponferrada; y el director de Diario de León, el periodista Joaquín S. Torné.

El fallo fue por unanimidad y, según cuentan desde el jurado calificador, «se valoró la capacidad artística de Luis Gómez Domingo, su altruismo y su alto compromiso social con el Bierzo y con los jóvenes artistas».

Luis Gómez Domingo cuenta con gran reconocimiento por su trayectoria pictórica y por sus más de cinco décadas en el mundo del arte y la enseñanza. Destaca igualmente su contribución al Instituto de Estudios Bercianos (IEB), no solo artística, sino también social y cultural para ayudar a mantener viva la institución cultural de la comarca. Dentro de la comunidad artística, es una figura importante en el Bierzo que contribuye al patrimonio cultural de la comarca.