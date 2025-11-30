«La luz del Bierzo le da al paisaje todo lo que tiene, es envolvente»

El pintor Luis Gómez Domingo en su casa estudio de Lombillo de los BarriosL. DE LA MATA

El pintor Luis Gómez Domingo no deja de mostrar su sorpresa al ser el primer galardonado con el Premio 'Don del Sil', que concede Diario de León con motivo del 120.º aniversario del nacimiento de la cabecera de este periódico y con el objetivo de reconocer los enormes valores que atesoran los nuestros en el Bierzo. Gómez Domingo, aunque nacido en Teruel, ha desarrollado gran parte de su vida en la comarca berciana, donde reside desde finales de la década de los 70. En su larga trayectoria como artista destacan un centenar de exposiciones en instituciones públicas y privadas, en las que la comarca —con su paisaje y su paisanaje— ocupa un lugar importante..

¿Cómo ha recibido la noticia de este premio?

Solo el hecho de que me den un premio es importante, porque nunca he recibido ninguno —aunque recientemente obtuve el de Carracedelo—, y eso supone mucho para mí. He estado 25 años colaborando con Diario de León, ilustrando para El Filandón. Me siento muy unido al periódico y que se hayan acordado de mí es un fuerte golpe sentimental.

Y además se trata de un premio que usted inaugura por qué acaba de nacer...

Cuando el Diario decide organizar un premio y al primero que se lo va a dar es a mí… El hecho de ser yo el primero fue una gran satisfacción.

¿En que está trabajando Luis Gómez Domingo?

Los proyectos que tengo son que, en el mes de abril, inauguro en el Museo del Bierzo una exposición basada en una interpretación personal de Los desastres de la guerra de Goya. Esto es el preámbulo del cuadro que estoy realizando, de cuatro metros por dos, que representa uno de los muchos fusilamientos de unos franceses en el Bierzo, un tema que afronto con mucho cariño hacia la comarca. Son cuarenta cuadros de interpretación de Los desastres de la guerra de Goya. He trabajado con los personajes de estos grabados y he creado composiciones nuevas; no se trata de un simple trabajo de pintar y colorear, sino de algo con mucho más sentido y mucho más intenso.

¿Cómo está el panorama artístico de la comarca?

A nivel personal lo veo bien, porque hay muchos pintores; la Asociación de Pintores del Bierzo es un ejemplo, y además con un nivel muy alto. Ahora bien, si hablamos de la proyección de la pintura hacia el mercado, la situación es mala. La relación que tengo con los pintores con los que mantengo contacto es muy buena: el nivel es alto, tanto técnica como emocionalmente, en el sentido de la ilusión y la pureza que hay en estos artistas. La Asociación de Pintores hace lo que puede, con cuatro o cinco exposiciones al año, a pesar de que no tenemos un local para reunirnos. Pero, si quieres que te diga la verdad, nos haría falta un poco más de apoyo: institucional y, si fuera privado, mejor. Llevo aquí casi 50 años y ha habido épocas con más respaldo a los artistas.

¿Cómo fue su llegada al Bierzo?

Aterrice en el Bierzo por cuestiones personales y en 1977 para ocupar una cátedra de pintura en el Instituto Álvaro de Mendaña y posteriormente en el Instituto Gil y Carrasco. Impartí dibujo y también geometría descriptiva. He tenido alumnos muy prometedores pero logicamente no he seguido su trayectoria y estoy seguro que alguno de mis alumnos tiene que estar funcionando muy bien y bueno también es cuestión de suerte, no solo de que seas bueno.

¿Qué es lo que le aporta la comarca al trabajo de Luis Gómez?

La luz. Siempre digo que soy un pintor de Teruel y en mi estudio tengo trabajos de allí pero soy berciano y me he hecho en el Bierzo. Tengo una paleta muy sobria pero la luz de aquí es envolvente. Cuando llegué al Bierzo, fue un flash la luz de otoño. De hecho hice una exposición, titulada sin aristas porque aquí en el Bierzo no hay aristas, todo es envolvente y dulce. Y también el paisaje y el paisanaje porque siento el cariño de muchos bercianos. La luz es la que le da al paisaje todo lo que tiene.

¿Cómo ha sido la evolución de su arte?

Me he construído pintor aquí en el Bierzo y como persona nací en Teruel y tengo sangre aragonesa y eso no me lo quito ni me lo quiero quitar. Ha evolucionado mucho, trabajo con encaústica. Se trata de la técnica más antigua de todas que ya usaban las egipcios.

Luis Gómez, ¿no ha experimentado con otras disciplinas artísticas?

Antes de llegar al Bierzo, en Canarias estuve cinco años, me interesó mucho el teatro de vanguardia. Tenía un grupo de teatro muy bueno con los alumnos. Era una labor docente, pero no crear teatro.

¿Con qué se queda de toda su obra?

Me quedo con todas y con ninguna, cuando termino una obra ya pienso en la siguiente. Si alguna que tengo cierto cariño. Tuve durante un tiempo una crisis creativa y estuve diez años sin pintar. Después asumí que soy pintor figurativo y que tenía que hacer figuración. Puse los recursos técnicos y empecé a ser pintor.