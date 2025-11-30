El PSOE activa su ofensiva política para «poner fin al deterioro» de los servicios públicos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El PSOE de León ha celebrado en Camponaraya una reunión de trabajo con las agrupaciones pertenecientes a las demarcaciones del Partido Judicial de Ponferrada —Bierzo Central, Bierzo Oeste y Cabrera Suroeste—, un encuentro que refuerza la estrategia socialista para afrontar una etapa decisiva para el Bierzo y para el conjunto de la provincia de León. De esta forma, los socialistas intensifican su movilización territorial ante unas elecciones autonómicas donde la ciudadanía deberá elegir entre un proyecto de progreso y futuro o la continuidad del abandono que el Partido Popular ha impuesto durante 38 años desde la Junta de Castilla y León.

En este encuentro, que han participado el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; el presidente provincial, Eduardo Morán entre otros, se ha analizado el deterioro que sufre el Bierzo y han denunciado el deterioro progresivo de los servicios públicos. «El ejemplo más evidente es el Hospital El Bierzo, cuya falta de especialistas, la inestabilidad en servicios esenciales como oncología, cardiología u otorrinolaringología y la ausencia de planificación están convirtiendo el centro en un hospital de segunda», indican en un comunicado.