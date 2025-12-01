El diseño en 3D es uno de los puntos fuertes de centro de innovación
El nuevo espacio de creación digital de Ponferrada recibe 1.500 personas
El FabLab Estación Arte se ha convertido en un lugar de referencia para la experimentación
El espacio de creación y fabricación digital, FabLab Estación Arte de Ponferrada consolida su actividad formativa e innovadora con más de 90 talleres y 1.500 visitantes en 2025. Con la apuesta por la tecnología, el Ayuntamiento ha puesto en marcha este espacio dedicado a la creatividad, la fabricación digital y la innovación abierta, con unos resultados extraordinarios que consolidan su papel como referente tecnológico y formativo en la ciudad. Y es que con los talleres se da una oferta que incluye manejo de maquinaria de fabricación digital, textil, impresión y diseño 3D, electrónica creativa, diseño gráfico con Canva, escuerlas de verano, y sesiones de iniciación a la cultura maker. En lo que refiere a las edades, se abarca desde los 6 años hasta formaciones especializadas.
Por otra parte, medio millar de personas han sido formadas directamente a través de estas actividades formativas y en este espacio municipal se ha recibido la visita de empresas, comercios, asociaciones, centros educativos y entidades sanitarias, mediante convenios. De hecho, estos acuerdos permiten el desarrollo de proyectos conjuntos en el propio laboratorio, potenciando la transferencia de conocimiento y el uso social y empresarial de la fabricación digital en Ponferrada. Junto a estas actividades, el FabLab también ha organizado jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas, que han atraído a muchas interesadas en conocer de cerca la tecnología disponible y los proyectos en marcha.
Cabe destacar que un FabLab (Fabrication Laboratory o laboratorio de fabricación) es un espacio abierto a la ciudadanía dotado de maquinaria y herramientas de fabricación digital —como impresoras 3D, cortadoras láser, fresadoras CNC o kits de electrónica y robótica— que permite a cualquier persona prototipar, fabricar y experimentar con sus propias ideas y proyectos.
El FabLab se consolida como un lugar clave para la innovación, el aprendizaje práctico y la cultura tecnológica en la ciudad de Ponferrada.