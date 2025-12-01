El nuevo espacio de creación digital de Ponferrada recibe 1.500 personas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El espacio de creación y fabricación digital, FabLab Estación Arte de Ponferrada consolida su actividad formativa e innovadora con más de 90 talleres y 1.500 visitantes en 2025. Con la apuesta por la tecnología, el Ayuntamiento ha puesto en marcha este espacio dedicado a la creatividad, la fabricación digital y la innovación abierta, con unos resultados extraordinarios que consolidan su papel como referente tecnológico y formativo en la ciudad. Y es que con los talleres se da una oferta que incluye manejo de maquinaria de fabricación digital, textil, impresión y diseño 3D, electrónica creativa, diseño gráfico con Canva, escuerlas de verano, y sesiones de iniciación a la cultura maker. En lo que refiere a las edades, se abarca desde los 6 años hasta formaciones especializadas.

Por otra parte, medio millar de personas han sido formadas directamente a través de estas actividades formativas y en este espacio municipal se ha recibido la visita de empresas, comercios, asociaciones, centros educativos y entidades sanitarias, mediante convenios. De hecho, estos acuerdos permiten el desarrollo de proyectos conjuntos en el propio laboratorio, potenciando la transferencia de conocimiento y el uso social y empresarial de la fabricación digital en Ponferrada. Junto a estas actividades, el FabLab también ha organizado jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas, que han atraído a muchas interesadas en conocer de cerca la tecnología disponible y los proyectos en marcha.

Cabe destacar que un FabLab (Fabrication Laboratory o laboratorio de fabricación) es un espacio abierto a la ciudadanía dotado de maquinaria y herramientas de fabricación digital —como impresoras 3D, cortadoras láser, fresadoras CNC o kits de electrónica y robótica— que permite a cualquier persona prototipar, fabricar y experimentar con sus propias ideas y proyectos.

El FabLab se consolida como un lugar clave para la innovación, el aprendizaje práctico y la cultura tecnológica en la ciudad de Ponferrada.