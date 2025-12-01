Sanidad difunde el programa de asistencia para las asociaciones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Con el fin de mejorar la coordinación asistencial y la atención personalizada, la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha celebrado un encuentro en el Salón de Actos del Hospital El Bierzo con representantes de asociaciones de la comarca para dar a conocer el Programa ASI (Atención Sanitaria Integral), impulsado por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Esta iniciativa se basa en mejorar la atención a pacientes con necesidades complejas, reforzando la continuidad de cuidados entre atención primaria, hospitalaria y recursos sociosanitarios, y garantizando una atención más humana, eficiente y adaptada a cada persona.

Durante la jornada, profesionales de la Gasbi explicaron las líneas estratégicas del programa, que incluyen la gestión integrada de casos para pacientes crónicos y dependientes. A ello se suman los protocolos de coordinación entre niveles asistenciales y entidades sociales, así como las herramientas digitales para el seguimiento y la comunicación con pacientes y cuidadores.

El Programa de Atención Sanitaria Integral es una iniciativa de humanización incluida en el Plan Persona, orientada a mejorar la atención sanitaria de colectivos con necesidades específicas, especialmente personas con discapacidad intelectual y/o autismo. Con este encuentro, al que han sido invitadas organizaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer, Asprona Bierzo, Alzheimer Bierzo o Adebi, entre otras, la Gasbi reafirma su compromiso con la participación ciudadana, la transparencia y la innovación en la atención sanitaria, fortaleciendo la colaboración con el tejido asociativo del Bierzo.