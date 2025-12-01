Sigue en directo el VII Congreso sobre Economía del Bierzo desde el el Castillo de Ponferrada a partir de las 10.00 horas

El VII Congreso sobre la Economía del Bierzo se celebrará el 1 y 2 de diciembre en el castillo de Ponferrada.L. DE LA MATA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diario de León emprende este lunes la primera de las dos jornadas de celebración del VII Congreso sobre Economía del Bierzo, que lleva por título «Transición de negro a verde» y que podrá seguirse a partir de las 10.00 horas a través de la edición digital del periódico (www.diariodeleon.es).

Los incendios tendrán mucho peso en este evento de puesta en común y búsqueda de soluciones.

Para la jornada de hoy se esperan las ponencias con la presencia de la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García; el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero y el director de la Uned Bierzo, Jorge Vega. Las mesas redondas versarán sobre recuperación como labor de todos; patrimonio y turismo; debate de los partidos políticos y infraestructuras y servicios municipales.