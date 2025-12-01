Sigue en directo el VII Congreso sobre Economía del Bierzo desde el el Castillo de Ponferrada a partir de las 10.00 horas
Este lunes se ofrecen 3 ponencias y 5 mesas redondas con los sectores más representativos
Diario de León emprende este lunes la primera de las dos jornadas de celebración del VII Congreso sobre Economía del Bierzo, que lleva por título «Transición de negro a verde» y que podrá seguirse a partir de las 10.00 horas a través de la edición digital del periódico (www.diariodeleon.es).
Los incendios tendrán mucho peso en este evento de puesta en común y búsqueda de soluciones.
Para la jornada de hoy se esperan las ponencias con la presencia de la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García; el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero y el director de la Uned Bierzo, Jorge Vega. Las mesas redondas versarán sobre recuperación como labor de todos; patrimonio y turismo; debate de los partidos políticos y infraestructuras y servicios municipales.