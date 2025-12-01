El puente sobre el Sil en la N-536 ya une las dos orillas

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Lleva acumulando años de retraso, pero su construcción avanza poco a poco.

El esperado puente que dará salida a la producción de pizarra de la zona de Puente de Domingo Flórez, Benuza, La Cabrera y la zona valdeorresa de Casayo tiene en estos momentos construida la plataforma de hormigón que une sobre el río Sil las dos orillas fluviales. Comunicará la carretera Nacional 536, (la que sale de Ponferrada, pasa por Puente y termina en O Barco de Valdeorras) con la Nacional 120.

El túnel que sacará el tráfico pesado del casco urbano de la localidad del Barco ya está construido y falta terminar también el viaducto sobre el río Cigüeño que sale del túnel hacia la N-120.