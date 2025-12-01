Cabero: "La transformación verde de la economía encuentra en el Bierzo terreno para el éxito"

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, destacó en su ponencia que "la transformación verde de la economía encuentra en El Bierzo un territorio idóneo para su desarrollo con éxito". Explicaba que la economía verde es un modelo que busca la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el crecimiento económico bajo en emisiones de carbono, y que se basa en la eficiencia en el uso de los recursos naturales, la reducción de la huella ecológica y el impulso de actividades económicas sostenibles. Decía que su objetivo consiste en mejorar el bienestar humano sin comprometer los recursos para las generaciones futuras, promoviendo prácticas como el reciclaje, las energías renovables y la economía circular.

"En El Bierzo se puede demostrar que dos términos que suelen enfrentarse erróneamente, economía y ecología, no solo son compatibles, sino que han de integrarse para lograr la mejor transformación y actualización del sistema económico-productivo", destacaba.

Así, en un sistema económico-productivo como el europeo, con una notable carencia de materias primas fundamentales, la superación de las insuficiencias de la economía actual se convierte en una decisión estratégica. "Las oportunidades de la economía verde se han convertido en uno de los principales acicates para la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento al sector primario (agricultura, ganadería, energía), así como al sector servicios (entre ellos, el turismo cultural y natural) y a los procesos industriales y empresariales en general. Destaca, en este sentido, la producción de energía renovable con la búsqueda de un mix energético adecuado y compensado", abundaba Enrique Cabero.

El presidente del CES citó a Mario Draghi en el informe que presentó en 2024, solicitado por la Comisión Europea, dedicado a formular propuestas sobre el futuro de la competitividad en la Unión Europea, y decía que "debemos aprovechar como elemento diferencial el liderazgo europeo (público y privado) en materia de economía verde (sostenibilidad, descarbonización y economía circular), con una innovación muy sobresaliente". Añadía Cabero que, lo que en ocasiones se ha calificado de lastre, ahora se presenta como un elemento de mejora de la competitividad en relación con Estados Unidos o China, que han prestado menor atención a estos asuntos". Y añadía que "El Bierzo se sitúa así en una posición competitiva en este ámbito, que presenta nuevas oportunidades para crecer y relanzar la actividad empresarial y el empleo de calidad".

Enrique Cabero comenzaba su ponencia recordando igualmente que pronto se cumplirán 35 años de la creación con el actual estatuto jurídico de la Comarca de El Bierzo por la Ley 1/1991, de 14 de marzo, que fue modificada por la Ley 17/2010, de 20 de diciembre, y que más tarde, el vigente Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, establece en el artículo 46.3 que “Una ley de las Cortes de Castilla y León regulará la comarca del Bierzo, teniendo en cuenta sus singularidades y su trayectoria institucional”.