Las sinergias y proyectos compartidos serán las claves de la cultura y el patrimonio en el Bierzo

La cultura y el patrimonio como motores del turismo sirvió de análisis en la mesa redonda, moderada por la redactora María Carro, que ha contado con la presencia del ecónomo de la Diócesis de Astorga, Celestino Mielgo; el alcalde de Congosto, Jorge García; el alcalde de Arganza Javier Ovalle, el Administrador de Guías Bierzo, José María Vázquez y el director de comunicación y relaciones institucionales de Caja Rural, Narciso Prieto. Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto las sinergias y proyectos compartidos como claves de la cultura y el patrimonio en el Bierzo.

Celestino Mielgo ha destacado el patrimonio de la Diócesis que genera actividad y sinergias que tienen que ver con la economía y con el turismo. En este sentido, explicó que una vista a ver por ejemplo un edificio tiene un movimiento económico, un valor añadido a la economía de la zona. “Produce en valor en los inmuebles y algo que transciende a la finalidad del edificio”, puntualizó.

Por su parte, el representante de Caja Rural indicó que “como entidad local y muy apegada al entorno y desarrollo de los proyectos” cree que “el mundo del patrimonio, cultura y turismo es un acompañamiento". “No es la panacea pero es importante”, añadió. Por ello apuesta por los proyectos pero “forma parte de una pirámide para que ese acompañe”. "Creemos que hay que ser ambicioso y que podemos ser los mejores y perder el pesimismo" enfatizó. Recordó la campaña de Caja Rural de apoyo tras la situación de los incendios.

En la misma línea, José María Vázquez de Guías Bierzo, se manifestó un “defensor acérrimo de la colaboración público privada”. Así, pidió a todas las administraciones que “ va a cambiar y el 15 de agosto no vamos a estar así” en referencia a los incendios. Agradeció la colaboración de todas las personas que han ayudado a salvar el patrimonio. Igualmente, destacó que desde hace años "espera esas industrias que nos va a salvar cuando hay muchas carencias que cubrir".

Del mismo modo Mielgo insiste en que es imprescindible la colaboración para la gestión del patrimonio artístico y cultural endica que es necesario las infraestructuras como por ejemplo a llegar a Peñalba que es Patrimonio de la Humanidad e insiste en dar importancia a los proyectos.

Para el alcalde de Arganza la clave puede estar en el enoturismo puso en valor el patrimonio etnográfico. Y preciso que ha solicitado a Confederación realizar siete puentes para una ruta.

Jorge Vega apuesta también por las sinergias y proyectos compartidos y cree que el patrimonio y la industria se puede fusionar. “Todas las administraciones optan por el patrimonio minero del carbón y el del hierro en Congosto es importante”, aseguró. Así el alcalde de Congostos destacó el proyecto de la senda minera que hemos presentado a la Junta. Del mismo modo recordó el patrimomio natural del Pantano de Bárcena para hacer la pasarela del Camino Olvidado, junto con Cubillos del Sil.

Finalmente, Narciso Prieto habló de “positismo realista desde la entidad manejan bien el territorio través de un servicio cercano. “Creo que estamos descoordinados y hace falta saber que podemos y salir hacia adelante y con un potencial inmenso. Nos falta unirnos y también que el mundo de la empresa nos acompañe”, remarcó

