Los incendios y la modernización de los regadíos, en análisis

Las infraestructuras y los servicios municipales han sido la última mesa redonda del VII Congreso sobre Economía del Bierzo, celebrada esta tarde en el Castillo de los Templarios de Ponferrada. El debate, moderado por el delegado en el Bierzo de este periódico, Manuel Félix López, contó con la presencia del alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, y del presidente de la Mancomunidad de Aguas Residuales Bajo Bierzo y concejal del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Fernández. Los incendios y la respuesta de las administraciones fueron algunos de los asuntos abordados.

Valcarce aseguró “estar profundamente asustado por la manipulación que ha habido. No eran previsibles los incendios y se ha utilizado por parte de la izquierda en contra del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones”. Para el regidor de Carracedelo, “es posible que haya que hacer una crítica, pero la crítica fue despiadada”. Recordó, además, la “rápida respuesta” de la Junta en el tema de las subvenciones: “La respuesta de Mañueco fue rápida y leal con las subvenciones”.

En la misma línea se manifestó Fernández, quien cree que los incendios se han usado “para sacar rendimiento político y cargarse a personas que no se lo merecen”. También agradeció “el apoyo de todas las personas implicadas” en la lucha contra los incendios de este verano.

El alcalde de Carracedelo reflexionó que es necesario buscar, por un lado, un presupuesto acorde y, por otro, actuar en aquellos casos en los que particulares no se ocupan de la limpieza. “El problema es de una magnitud importante, difícil de gestionar desde el punto de vista técnico y humano”, remarcó. También Carlos Fernández hizo “un llamamiento para que se mantengan las fincas limpias y no vuelva a ocurrir lo que pasó este verano”.

En la mesa de debate se abordaron asuntos como la modernización de los regadíos que, según explicó Valcarce, “ha sido un trabajo arduo” y cuyas obras “van a buen ritmo”. “Es un proyecto ambicioso y que puede significar un antes y un después”, indicó. En este contexto, Fernández precisó que, cuando termine, todo esto ayudará mucho a solucionar el problema de la EDAR a través de la modernización, además de finalizar problemas de filtraciones en Ponferrada, Carracedelo, Cubillos y Cacabelos.

Finalmente, la apuesta por el sector agroalimentario se puso sobre la mesa. “Llevamos trabajando años y esperamos que, a la vuelta de las vacaciones, haya reuniones sectoriales y que haya un tirón de la industria agroalimentaria y de la Universidad de León. Si todos tiramos del carro, lo conseguiremos y supondrá un antes y un después”.

