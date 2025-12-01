Caja Rural, Hospital de la Reina y Fele apuestan por la colaboración institucional

Otra de las mesas de debate en este primer día de congreso fue la que se abordó el tema de la colaboración institucional. Participaron el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Caja Rural, Narciso Prieto; el diferido por un problema gripal el administrador del Hospital de la Reina, Antolín de Cela, y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios en el Bierzo, Javier Morán. Los tres coincidieron en la necesidad de esa colaboración institucional en favor del bien común, cada uno desde sus respectivas responsabilidades, como es el caso de las finanzas pegadas al pueblo (Caja Rural), la Sanidad (Hospital de la Reina, regido por una fundación pública) y los empresarios, (la Fele Bierzo).

Javier Morán decía que hay que reinventarse, que el mundo empresarial sigue luchando y es necesario que también las instituciones echen una mano, pero esa necesidad de avanzar sería más ágil con las necesarias mejoras en vías de comunicación. Apostaba por impulsar el turismo y para eso, decía, hace falta comunicaciones buenas. Abogó por el puerto seco de Toral de los Vados, por recuperar el proyecto, con una logística cercana. También planteó la necesidad de sacar adelante el anunciado Parque Agroalimentario, que sigue en el "debe" desde hace años. Igualmente apostó por aprovechar el talento que da la universidad, el Campus del Bierzo y dijo que, "con 6.000 parados que tiene esta comarca no se entiende muy bien cómo hay carencia de mano de obra". Por eso, pidió que se abra en Ponferrada una oficina permanente de la Inspección de Trabajo, teniendo en cuenta que muchas empresas grandes asumen sin remedio casi como normal que tengan un 18% de bajas laborales. Javier Morán señaló que no hay pócima mágica para las soluciones a los problemas de este Bierzo y pidió más unión social.

Por su parte, el representante de la Caja Rural, Narciso Prieto, indicó que “como entidad local y muy apegada al entorno y desarrollo de los proyectos” cree que “el mundo del patrimonio, cultura y turismo es un acompañamiento". “No es la panacea pero es importante”, añadió. Por ello apuesta por los proyectos pero “forma parte de una pirámide para que ese acompañe”. "Creemos que hay que ser ambicioso y que podemos ser los mejores y perder el pesimismo" enfatizó. Recordó la campaña de Caja Rural de apoyo tras la situación de los incendios.

Narciso Prieto habló de “positivismo realista desde la entidad manejan bien el territorio través de un servicio cercano. “Creo que estamos descoordinados y hace falta saber que podemos y salir hacia adelante y con un potencial inmenso. Nos falta unirnos y también que el mundo de la empresa nos acompañe”, remarcó.

El administrador del Hospital de la Reina, Antolín de Cela, también apostaba por la colaboración institucional y ponía de manifiesto que este centro sanitario está regido por una fundación que es de titularidad pública, en la que está el alcalde de Ponferrada y el propio De Cela. Por eso, destacaba que se trata de conjugar el servicio de atención sanitaria pública, con la ayuda a la gente. Por eso, rechaza la crítica de algunos sindicatos o entidades sociales que no ven con buenos ojos la colaboración entre la sanidad pública y el Hospital de la Reina, que no es privado, aunque ofrezca servicios privados, dado que es regido como fundación pública que beneficia al pueblo. "Es la sanidad al servicio de la gente y nosotros colaboramos con la sanidad pública, no es la interrelación de la sanidad pública con una clínica privada", precisaba De Cela, quien destacaba que ellos ayudan a la sanidad institucional.