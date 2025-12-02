Suárez-Quiñones: «Lo que hizo Acciona en Forestalia es inadmisible, pero la planta funciona»

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Quiñones participó en La Tertulia, donde respondió a preguntas de Joaquín S. Torné, director de Diario de León y Germán Gavela, director de La 8 Bierzo, moderadas por Manuel Domínguez, jefe de informativos de La 8 Bierzo.

Incendios

"Ahora le toca al Estado». «Esperemos que todas las administraciones que tienen competencia en los incendios, sobre todo la Administración General del Estado fundamentalmente, hagan lo mismo que nosotros y tengamos más capacidad por si vuelven a producirse".

Reacciones políticas

Los obstáculos de Vox y PSOE. "Había dos decretos leyes, uno de personal y otro de medidas de simplificación para mejorar la limpieza de los montes, con medidas muy importantes de ayuda a los ayuntamientos. Sin embargo, Vox y el PSOE han creído que era mejor tumbarlos porque les venía bien para la pinza".

Dispositivos en El Bierzo

Programa de mejoras. "Vamos a acometer reformas en la base de Cueto, que va a tener un helicóptero más. Va a haber también otra cuadrilla transportada y vamos a contratar 10 o 12 personas que van a estar haciendo trabajos preventivos permanentemente en contacto con los ayuntamientos".

Medidas

El arrastre de las cenizas por las lluvias "Ni siquiera se habían apagado los incendios, cuando el 20 de agosto ya se dictó un acuerdo de la Junta con hasta 114 millones en ayudas para hacer frente a las necesidades. Aquí, en la provincia, llevaremos en torno a 25 millones. Se tomarán las medidas necesarias para minimizar los perjuicios de los arrastres de ceniza por las lluvias".

Recuperación

Por la vía natural. "La recuperación forestal tiene dos partes. Una, aquí en el Bierzo, son unas 39.000 hectáreas de matorral, monte bajo y pasto, que tardarán en recuperarse un año el pasto y entre dos y cuatro el monte bajo. Y otra de 9.000 hectáreas en Cabrera, Bierzo, Laciana y Omaña, de las cuales prácticamente la mitad tendrá una regeneración natural".

Incumplimientos del Gobierno

La lista negra. "Ahí tenemos la A-76 sin hacer, el Nudo del Manzanal, el Corredor Atlántico, la ronda de Ponferrada y el acceso al hospital desde la A-6".

La contraposición

Lo que la Junta trae. "Se están construyendo 20 viviendas de alquiler joven. Vemos nuevos solares en Fuentesnuevas y en La Rosaleda para hacer en torno a 70-80 viviendas. En 10 días se licitan las obras de urbanización del Bayo y hay 10 millones que vamos a invertir con el Ayuntamiento de Congosto en el polígono de La Llanada".

La red de calor

Intereses para perjudicar. "Una red de calor supone ahorros económicos, compromiso medioambiental y lucha contra los incendios, ¿Hay alguien que puede no defenderla? La hay. Bierzo Aire Limpio, una entidad que, desconocemos por qué, quiere perjudicar a Ponferrada".

Acciona

"Lo que han hecho es intolerable". «Denuncio públicamente la acción de Acciona en Forestalia, porque no es tolerable ni admisible. Hemos recuperado el empleo con 32 personas que han puesto en marcha nuevamente la planta y ya está funcionando otra vez".

Corrupción

"Una pesadilla permanente». «Es una pesadilla permanente esta corrupción. El Gobierno actual no ganó las elecciones y ha pactado hasta con Bildu para gobernar. Luego ha venido una debacle como la del Fiscal General del Estado. Lo exigible es dar la palabra al pueblo en las elecciones".

Futuro político

"De los tiempos, el presente». «Estoy a disposición de mi partido para las listas. Tomo la palabra de José Antonio Cabañeros: de los tiempos, el presente. Con Mañueco el paro está dos puntos por debajo de la media del país, la Comunidad ha crecido un 3,1% y hay 40.000 habitantes más".

UPL

"Que den cuenta de sus compromisos». «UPL tendrá que explicar su gestión en la Diputación".