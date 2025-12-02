Courel defiende que el porvenir del Bierzo pasa por la protección de su medio rural

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha sido el encargado de abrir la segunda jornada del Congreso sobre la Economía del Bierzo que organiza Diario de León y lo hizo defendiendo el medio rural como parte imprescindible del futuro de la comarca. Un medio rural que requiere de empleo y servicios e infraestructuras básicas y que es la principal razón de ser del trabajo que se realiza desde la institución provincial a través de diferentes programas y líneas de ayudas dirigidos no solo a sostener los pueblos, sino también a reimpulsarlos y fijar población.

En todo caso, como ya subrayaron varios de los ponentes y conferenciantes de la jornada de análisis de ayer, Courel defendió que “el desarrollo económico debe pasar necesariamente por la unión entre instituciones públicas, empresas privadas, agentes sociales y ciudadanía”. “Unión e implicación”, dijo, como la que ha tenido la Diputación durante y después de la ola de incendios del pasado verano. Esa catástrofe fue una de las primeras referencias del presidente provincial, que reafirmó su compromiso para “colaborar en la recuperación y en la prevención para que una tragedia así no vuelva a ocurrir”.

“Impulso al empleo y al emprendimiento, acceso a la vivienda y a los servicios básicos y fortalecimiento del tejido social y cultural en el medio rural” son los tres ejes del trabajo de la Diputación de León. Y en ello se centran los presupuestos para 2026, recientemente aprobados, y en los que “destaca una partida de 400.000 euros para que los ayuntamientos elaboren planes de emergencia en prevención y extinción de incendios”, destacó Courel. Unas cuentas que “hemos aumentado hasta alcanzar la cifra más alta de la historia, 240 millones de euros” y que son “fruto del compromiso con el medio rural, para luchar contra la despoblación, la principal amenaza de nuestro territorio”.

El presidente de la Diputación de León y el director de Diario de León.L. DE LA MATA

El Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral, el Plan Montel, el Plan de Emprendedores, la Hacendera de Proyectos y las Aulas de Emprendimiento Innovador son algunos de los programas de impulso al empleo y al emprendimiento y, por tanto, generadores de economía, que el presidente de la Diputación destacó. También las líneas de ayuda a sectores concretos, como las destinadas a la lucha contra el avispón asiático, al sector resinero y a la protección y promoción de la castañicultura. En esta última se detuvo. Es -dijo- “uno de los principales motores económicos del Bierzo, que ya que es la segunda zona productora de castañas del país”.

“Desde 2018, hemos invertido más de cuatro millones de euros en diferentes actuaciones relacionadas con la castañicultura. De ellos, 301.700 euros se han destinado a la lucha contra la avispilla del castaño”, destacó el presidente y sumó el Centro Tecnológico de la Castaña y molienda y la plantación de castaños en el municipio de Igüeña.

"La agroalimentación supone más del 5% del empleo de la provincia, lo que equivale a 16.000 puestos de trabajo directos e indirectos"

Fue el sector de la castaña el que sirvió al presidente de la Diputación para enlazar directamente con la agroalimentación, como uno de “los puntales que sostienen la economía de la provincia y de la comarca”. “La agroalimentación supone más del 5% del empleo de la provincia, lo que equivale a 16.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y una contribución al PIB provincial de entre el 10% y el 14%”, cifró. Y ahí está la marca productos de León como palanca de impulso. Y ahí está también el Festival del Botillo de Bembibre, al que le dio el lugar que merece como única Fiesta de Interés Turístico Internacional del Bierzo y que utilizó de eje de unión de la agroalimentación con el turismo, otro de esos “puntales” del territorio al que representa.

En materia turística, Courel recordó que “hemos sido nombrados Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial por Naciones Unidas y estamos desarrollando la oferta que, como SIPAM más grande de España y tercero del mundo, ofrecerá 'Montañas de León'. Además, los presupuestos de 2026 “incluyen una partida de 17,9 millones de euros destinados a turismo, más otro medio millón de euros para el Consorcio del Patronato Provincial de Turismo del que la Diputación forma parte” y “una parte importante también para la señalización de ese territorio SIPAM”. Las ayudas para la recuperación del patrimonio industrial del carbón y el Programa R para la recuperación del patrimonio son otras acciones directas impulsadas por la Diputación y relacionadas con el turismo.

"Los presupuestos incluyen una partida de 17,9 millones destinados a turismo, más otro medio millón de euros para el Consorcio del Patronato Provincial de Turismo"

Además de reclamar a la Junta de Castilla y León una mejora sustancial de la sanidad pública en el Bierzo, el presidente de la Diputación concluyó su discurso prácticamente como lo empezó, remando en favor de los pueblos y sus habitantes, que necesitan un acceso equitativo a los servicios básicos. “Es imprescindible que nuestros pueblos sean atractivos y habitables y eso pasa porque cuenten con las infraestructuras necesarias”, resumió.