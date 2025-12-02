Morala: "Ponferrada, como capital de la comarca, tiene un papel prioritario en la revitalización"

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

"Ponferrada, como capital de la comarca, tiene un papel prioritario en la revitalización de nuestra estructura y nuestra actividad económica. Debemos ser el motor que impulse el desarrollo económico, la creación de empleo y la atracción de nuevas oportunidades". Así lo manifestó el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, en la ponencia de clausura del VII Congreso sobre Economía en el Bierzo que organiza Diario de León 'Transición del negro al verde'.

Joaquín S. Torné junto a Marco Morala y Lidia Coca L. DE LA MATA

Torné y Morala junto a los miembros de la mesa redonda sobre pymesL. DE LA MATA

En este sentido, el regidor recordó sus palabras de hace un año "que numerosos y cruciales proyectos necesarios que esperan en cajones ministeriales para regar nuestro verde berciano son una prueba de ese déficit que no podemos ni vamos a olvidar".

Por ello, argumentó que la historia del Bierzo no termina con el cierre de las minas y las centrales térmicas. "Los incendios que nos han azotado no nos han dejado solo ceniza, sino la urgencia de hacer brotar el verde de un futuro más prometedor. El verde es también el color de nuestra tierra y nuestra economía, y no va a dejar de serlo, pero sí es imprescindible que lo sea de forma más decidida con las ayudas públicas comprometidas que no han terminado de llegar".

En su ponencia, Morala puso de manifiesto que " para impulsar la economía del Bierzo no es lamentar lo perdido, sino transformar el abandono del sector energético en el impulso para una nueva prosperidad".

Para Marco Morala la transformación pasa por no que no "renunciar ni mucho menos a la energía, o si se prefiere a la nueva energía limpia para el futuro, cuya importancia demuestran aquí algunas empresas insustituibles en el sector de las eólicas".

"El Bierzo debe ser el epicentro de la Transición Justa y de las energías renovables, no el territorio olvidado. Queremos seguir siendo líderes energéticos, pero ahora en clave verde: hidrógeno, biomasa y eólica", especificó.

También apostó por una agroindustria de calidad y "reforzar nuestras denominaciones de origen –el vino, la manzana, el pimiento–, que son marcas de excelencia reconocidas". A esto se le suma el turismo de experiencia, con la puesta en valor del Camino de Santiago y también la logística e Industria 4.0, con la atracción de empresas tecnológicas y de logística que busquen calidad de vida. Todo ello, a su juicio, debe de ir unido con las infraestructuras.

Otra prioridad para el equipo de Gobierno que lidera Marco Morala pasa por el talento joven. "Apostar por una alta especialización que suponga un incremento del valor añadido de nuestro mercado laboral".

Adelantó algunas líneas que deben ser exploradas por la empresa, la Universidad y las administraciones. Asimismo, se refirió a las energías renovables y sostenibilidad con especialización en hidrógeno verde, biomasa, gestión de residuos y eficiencia energética. Se le añade la agroindustria 4.0 mediante programas centrados en la digitalización del campo, biotecnología aplicada a la vid y el cultivo, y la trazabilidad alimentaria de alta calidad.

Se sumaría, según destacó el regidor berciano, el programa 'Bierzo Tech Hub' y lanzar ciclos intensivos o bootcamps en colaboración con empresas para formar a jóvenes desempleados o recién graduados en habilidades digitales de alta demanda: coding, Big Data, ciberseguridad y e-commerce. También la cultura emprendedora desde la base.

"La capacidad de reinvención de esta ciudad está probada en toda su historia. No podemos esperar a que las soluciones lleguen solo de fuera; debemos ser los protagonistas de nuestro propio renacimiento, por lo que pido, antes que ninguna otra cosa, las mismas oportunidades, las mismas infraestructuras verdes, las mismas ayudas sostenibles que en otros lugares", añadió.

"Mi compromiso, como alcalde de Ponferrada, es liderar la apuesta municipal para reclamar una verdadera transición completa, reflexiva, paulatina y justa, sin improvisaciones ni ocurrencias, sin acelerones y luego paradas de todos y cada uno de los proyectos que se nos han prometido y que duermen el sueño de los injustos. Ofrezco desde el ayuntamiento la colaboración para un fructífero entendimiento público privado que se centre en el bienestar futuro de los ponferradinos. Por mi parte no va a quedar, y estoy seguro de que, todos de la mano, seremos capaces de convencer a aquellos que tienen mayor capacidad presupuestaria e innovadora para acompañar nuestras ideas y transformarlas en proyectos, para pasar de recursos verdes a proyectos de economía sostenible", concluyó.