Las infraestructuras y el futuro de la construcción serán las claves de la recuperación en el Bierzo

Los proyectos de las grandes empresas instaladas en el Bierzo, el panorama laboral centró la primera mesa de debate de la segunda jornada del VII Congreso sobre Economía que se celebra desde ayer en el Castillo de los Templarios de Ponferrada con el nombre ‘Transición de negro a verde’. Ha contado con la participación de Jorge López, director de LM Wind Power; Jaime Santoalla de Cementos Cosmos; Fernando Brandes de Cupa Pizarras. Se trata de empresas que tienen la responsabilidad de gestionar más de 3.000 puestos de trabajo.

Los incendios de este verano fue uno de los temas abordados. “Vivimos como cualquier ciudadano con miedo con temor. A nivel de gestión lo primero garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y nos preocupaban los tránsitos desde sus casas hasta la planta, algunos pidieron días libres para colaborar en la extinción”, precisó López. En la misma línea, Santoalla explicó que se paró un par de días “pero son daños materiales pero nos preocupaban los trabajadores y cómo medidas que adoptar”. También Brandes insistió en que “fueron días de preocupación por las instalaciones y sobre todo por los trabajadores. De intensa preocupación y gran dramatismo”. Asimismo, recordó que colaboraron con la maquinaria para hacer cortafuegos en Aliste, Valdeorras y Bierzo.

En lo que se refiere a planes de futuro, Jorge López, indicó un aumento de 40 trabajadores y “es síntoma de la buena salud”. Igualmente, destacó que el 2026 es de incertidumbre por los mercados y situación global. “Exportamos mucho a América y hay previsión de estabilidad, relativamente en calma”, añadió.

Jaime Santoalla se mostró por ser “ moderadamente optimistas”. Y es que la evolución es de subidas de consumo de cemento 10%, así meses como octubre un 18% de crecimiento. “El mejor año de cemento en los últimos 14 años. En 2026 se esperan incrementos en torno al 6% no obstante falta mucha por hacer”, apuntó.

Las infraestructuras centraron también parte de este debate. “En cuanto a la A76 asegura que ojalá sea así sería importante abrir esta vía de comunicación”, añadió Jamie Santoalla.

“Sobre la A76 sería un espaldarazo para nuestro sector para llegar a los puertos de las Rías Bajas”, apuntó Jorge López. También cree que hay falta de infraestructuras y encarece los costes de los productos de construcción.

El director de LM aludió también a los costes de producción y al nuevo proyecto descarbonización la cadena. También se refirió al absentismo que se ha incrementado y por ello aboga por trabajar por reducir ese absentismo.

Desde Cementos Cosmos aseguran que se “enfrentan al desafío de la descarbonización”. De hecho, precisó que sacaron una nueva línea de cementos verdes. “Las inversiones que hemos hecho han sido para mejorar la eficiencia energética”.

Por su parte, Fernando Brandes destacó que la pizarra por si misma es un producto ecológico. Abogó por la defensa de la tradición y de los oficios tradicionales y de patrimonio. Asimismo puso en valor el proyecto con la Universidad de León que pasa por disponer de polvo de pizarra para, por ejemplo, la impresión .

