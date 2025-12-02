Olegario Ramón: "O se consigue un bosque con menos carga de combustible o esto no tiene solución"

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, en la presentación de su ponencia en el VII Congreso de Diario de León sobre Economía del Bierzo.L. DE LA MATA

El presidente del Consejo Comarcal de Bierzo, Olegario Ramón, hizo una amplia exposición de lo que ha sucedido este verano con los incendios y los planteamientos que como administración gestiona, con nuevos proyectos. Olegario Ramón manifestó una defensa de las inversiones públicas, con críticas a la Junta y ensalzando las ayudas en proyectos estatales.

Sobre la catástrofe ambiental vivida en el Bierzo, Olegario Ramón, dijo que la comarca vivió una catástrofe no solo medioambiental, sino también socioeconómica. Señaló que la virulencia de los incendios fue novedosa y cree que se va a repetir. "O se consigue tener un bosque con menos carga de combustible o esto no tiene solución", manifestó el presidente del Consejo Comarcal. También hizo el presidente una defensa del periodismo independiente como el que practica el Diario de León.

A continuación exponemos la ponencia del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón:

El VII Ciclo sobre la economía del Bierzo de este periódico lleva por título “ Del negro al verde”. Este verano hemos sufrido una catástrofe medioambiental y socioeconómica. La coincidencia de grandes incendios durante varias semanas ha sido un episodio novedoso que, por desgracia, se va a repetir. Invertir solamente en el operativo de emergencias, es desplazar el problema. O se consigue tener un bosque con menos carga de combustible, o esto no tiene solución.

El responsable del GRAF Marc Castellnou en la charla en la que participó en la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que tuvo lugar recientemente en la Ciuden insistió en que hay un límite para la capacidad de extinción. Evidentemente, se necesitan medios para apagar incendios, podemos parar las llamas hoy, pero llegará el momento donde no vamos a poder hacerlo. Y lo que nos están diciendo estos episodios es que ese momento se está acercando. La lucha y el compromiso convencido de todos contra la emergencia climática y la adecuada gestión del paisaje son las actuaciones claves que a medio plazo podrán frenar esta espiral.

Es imprescindible iniciar ya ese giro en el planteamiento, no hemos comenzado realmente a estructurar el paisaje para que sea resistente a estos grandes incendios. Tenemos una memoria corta y cuando pasa la temporada de incendios nos olvidamos de ellos y caemos en el mismo remedio. Es decir, tenemos un sistema de extinción, se adoptan medidas de prevención, pero no hacemos gestión del paisaje a gran escala. Y, evidentemente, tampoco nos planteamos cuáles son las conexiones entre el sector primario, el sector terciario y la seguridad.

En el Bierzo hemos tenido también una previa transición del negro al verde, que fue el cierre de nuestras minas y centrales térmicas. Esa transición del negro al verde arranca sin vuelta atrás en 2002 con el Reglamento CE 1407/2002 del Consejo, en el que la Unión Europea marcaba la hoja de ruta sobre la que discurriría nuestra minería del carbón: se posibilitaban transitoriamente ayudas estatales, se pretendía la pervivencia de la minería competitiva y se potenciaban las energías renovables. En la misma línea en 2010 una Decisión del Consejo, la 2010/787/UE prorrogaba las ayudas estatales al sector del carbón, imponiendo el cierre de las explotaciones mineras que no fueran rentables a treinta y uno de diciembre de 2018, permitiendo la continuidad de las que sí lo fueran con la obligación de la devolución de las ayudas recibidas.

Estos datos los tenían todos los responsables políticos de nuestra provincia, de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestro Gobierno Central. Tal es así que el gobierno del Partido Popular en 2013 firma con las fuerzas sindicales y con Carbunión el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018, que asumía como escenario, tanto de partida como de llegada, el marcado por esa Decisión del Consejo en 2010. En esa línea el mismo Gobierno del Partido Popular notifica a la Unión Europea el 7 de febrero de 2012 una ayuda estatal para financiar el cierre de las minas de carbón, realizando numerosas comunicaciones posteriores, siendo quizás la más importante la presentación por las autoridades españolas de un plan de cierre actualizado a 15 de abril de 2016 ( información contenida en la Decisión de la Unión Europea de 27/05/2016 sobre Ayuda estatal SA.34332 (2012/NN) – España – Ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón en España ).

Por lo tanto ese paso del negro al verde se conocía desde 2010, y con total exactitud desde 2013, sin haberse buscado alternativas reales al monocultivo del carbón hasta que en 2019 se aprobó el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible delas Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027.

Por lo que se refiere al cierre de las Centrales Térmicas de Compostilla y La Robla, como el de algunas otras, debemos remontarnos a noviembre de 2010, fecha en la que se aprueba la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 2010/75/ UE sobre las Emisiones Industriales (prevención y control integrados de la contaminación). En dicha Directiva se planteaban dos posibilidades para reducir emisiones: un Plan Nacional Transitorio o la Exención por Vida Útil Limitada de nuestras centrales térmicas. La práctica totalidad de nuestras centrales se acogieron al Plan Nacional Transitorio que establecía sucesivas etapas para la reducción de emisiones contaminantes. En este proceso, aquellas Centrales que no hayan hecho las inversiones necesarios en técnicas de desnitrificación y desulfuración ( importantes sin duda ) habrán de cerrar necesariamente en junio de 2020. Hasta entonces podrían funcionar pero en cualquier caso será una decisión empresarial, siempre que no exista riesgo para el suministro eléctrico necesario. La realidad es que las centrales de Compostilla y la de La Robla tendrían que cerrar necesariamente en junio de 2020, aunque las mismas pretenden adelantar su fin por motivos empresariales. En este proceso el compromiso demostrado con Fenosa y Endesa con la comarca del Bierzo ha sido prácticamente nulo. Se fueron después de enriquecerse y sin inversión relevante alguna. Incluso en el caso de Endesa se nos quiso tranquilizar con lo que resultó un engaño, una burla. Ese plan Future debería llamarse de manera más acertada Sinfuture.

En este proceso podríamos destacar positivamente inversiones estatales como la restauración de Escombreras, el Ponfeblino, los préstamos importantes a Tvitec, la Reforma del canal Bajo del Bierzo, las ayudas al proyecto de creación de combustible aviones sotenible promovido por Ric Energy o las ayudas a la Central hidroeléctrica reversible de Navaleo, o inversiones de la Junta en la Mejora de Regadíos, concentraciones parcelarias o la ampliación del polígono del Bayo. Y podríamos poner en el debe de ambas administraciones el retraso en infraestucturas clave como la A76 y el Nudo del Manzanal, o la gran precariedad en servicios públicos principales como nuestro sistema sanitario público.

Pero yo soy presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y vengo a hablar también de mi libro. Cada vez defiendo más la importancia de lo pequeño, la aportación comprometida y útil del Consejo.

-Servicios:

Medio Ambiente:

En la reunión mantenida el pasado 1 de octubre de 2025 con el Consejero de Medio Ambiente, Sr. Suárez Quiñones, las demandas del Consejo Comarcal fueron la financiación para que nuestros operarios de medio ambientes fijos discontinuos pasen a trabajar durante todo el año y con la aplicación de la normativa sobre bomberos forestales, la ampliación de los contratos para que las cinco brigadas del Consejo puedan operar también durante todo año; la ampliación de la financiación para que nuestras Brigadas Montel puedan actuar en la interfaz de los pueblos durante todo el año, la dotación de un vehículo autobomba para uso directo por parte de las brigadas comarcales; la recuperación de la brigada con base en Vega de Espinareda ( actual en extinción con sólo tres operarios ) y la actualización del Decreto 55/2005, que delega en la Comarca del Bierzo las funciones de contratación y la dirección técnica de los proyectos financiados por la Administración Regional en las líneas de repoblación forestal, tratamientos selvícolas, prevención de incendios forestales y adecuaciones recreativas.

●CAD, Centro Atención a Drogodependientes atendemos a todas las personas de la comarca que tengan adiciones.

364 personas atendidas.

●Menores: trabajamos con menores en situación de desamparo,con menores infractores y con familias donde hay violencia.

Menores infractores y servicios especializados: 155 menores en desamparo, 76 medidas con menores infractores (2024)

Trabajamos igualmente con familias en las que son los progenitores quienes sufren algún tipo de maltrato por parte de sus hijos menores.

Banco de Tierras:

Casi 5000 parcelas, sólo 800 sin trabajar. 1500 hectáreas globales, 370 de viñedo viejo o 100 de frutales.

SAM:

Plan de Pequeñas Obras: 3.4 millones de euros plan 24-25

Convocatoria de la misma cantidad en el primer trimestre de 2026.

TURISMO:

Recuperación de las visitas guiadas en Médulas.

Propuesta turística: Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses.

Departamento de Formación, Empleo, Desarrollo, Igualdad de Oportunidades

●Punto de Emancipación Juvenil: jóvenes de 16 a 25 años ( a veces hasta 30)que lo tiene mas difícil por su situación personal,social o económica. Es un acompañamiento real para ayudarles a diseñar su camino: que quieren hacer, que necesitan,la formación que buscan y encontrar empleo.

●Alba Empleo: es uno de los más importantes. Trabajamos con mujeres que han pasado por situaciones muy duras: muchas han estado en contexto de prostitución, otras han tenido que huir de sus países... Les damos formación, orientación laboral, les ayudamos a homologar sus estudios, a preparar entrevistas... Pero sobre todo, las escuchamos, las acompañamos emocionalmente y les damos confianza para enfrentarse al mundo laboral. Muchas han empezado a trabajar en limpieza, fábricas, cuidado de personas... Para ellas es un cambio de vida enorme. Es darles una segunda oportunidad para construir una vida digna.

●Servicio Comarcal de Apoyo a Víctimas de Violencia Machista :apoyo jurídico, psicológico, les ayudamos con los trámites, las acompañamos a cualquier consulta ,lugar….

●Agencia de Colocación: autorizada por el SEPE, que permite a las personas inscritas acceder a ofertas de empleo, orientación laboral, formación, y apoyo en la homologación de títulos.

Además, orientamos de manera personalizada, ayudamos a preparar entrevistas, hacer un CV y damos información sobre cursos y recursos formativos.

Nuestra web www.tusitio.org permite a empresas y candidatos registrarse, consultar ofertas de empleo, formaciones. Hacemos un llamamiento al tejido empresarial del Bierzo para que se sumen a nuestros procesos de preselección: el servicio es gratuito y no se revela el nombre de la empresa durante el proceso.

● la homologación de títulos, algo fundamental para muchos jóvenes que han estudiado fuera o que tienen familia de otros países. Desde 2021 hemos gestionado 147 homologaciones de ESO, Bachillerato, FP y Universidad, y ahora tenemos 63 más en proceso. Porque sin esas acreditaciones no puedes acceder a muchos trabajos cualificados.

●Servicio de Iniciativas Emprendedoras, ofrece un acompañamiento integral a todas aquellas personas interesadas en emprender. Proporcionamos información, asesoramiento, formación, apoyo en la solicitud de ayudas y subvenciones, así como asistencia técnica en tramitaciones telemáticas para autónomos/as y sociedades limitadas (S.L.).

Nos centramos especialmente en facilitar la creación de negocios viables en entornos rurales, en muchos casos como fórmula de fijación de población y dinamización económica.

Queremos que emprender en el Bierzo sea algo accesible y sostenible, sobre todo en el medio rural.

Además, entre enero y septiembre de 2025, hemos atendido 121 proyectos emprendedores/as: 66 liderados por hombres y 58 por mujeres. De ellos, 18 ya se han creado, 1 fue abandonado y 102 están en proceso de desarrollo. Las edades de las personas van de los 18 a los 57 años, y las iniciativas se distribuyen por sectores como agricultura, comercio al por mayor y menor, hostelería, construcción, transporte, actividades sanitarias, entre otros.

Desde el Punto de Asesoramiento y Tramitación Telemática, hemos realizado:

32 asesoramientos para alta de actividad

22 altas nuevas formalizadas

6 planes de empresa en proceso de tutorización y 25 ya finalizados

18 personas asesoradas para acceder a un microcrédito, de las cuales 12 ya han tramitado la solicitud.

●La Red RACI, que gestionamos desde el Consejo Comarcal, es otro ejemplo claro. Es un programa de la Junta de Castilla y León para apoyar al pequeño comercio rural. Damos asesoramiento para abrir o mantener negocios, información sobre ayudas y subvenciones, gestionamos el Cheque Comercio Rural... Te pongo un ejemplo concreto: en pueblos pequeños como Villafranca o Cacabelos hemos ayudado a comercios locales a acceder a estas subvenciones para que puedan seguir abiertos. Desde esta red, se han creado 7 nuevos proyectos comerciales, hay 40 proyectos en desarrollo, y hemos tramitado 15 subvenciones y 5 microcréditos. Sin este apoyo comarcal, muchos de esos comercios en pueblos pequeños habrían cerrado, y con ellos, un servicio básico para sus vecinos.

-Proyectos:

●Programa Lembranza, que es un programa mixto de formación y empleo. Durante un año, 10 mujeres reciben formación en atención sociosanitaria a personas dependientes y a la vez trabajan, cobran un sueldo y cotizan. Es la novena edición que hacemos y la empleabilidad es altísima, cerca del 100%. Muchas de estas mujeres tienen más de 45 años y están en situación de vulnerabilidad. Para ellas, este programa es una segunda oportunidad real.

Tenemos dos proyectos que están teniendo mucho impacto: Comanda en Ruta y La Senda de las Cantinas.

La Senda de las Cantinas es un proyecto innovador del Consejo Comarcal que busca fomentar el emprendimiento y luchar contra la despoblación rural, recuperando antiguos bares y cantinas como espacios de encuentro y motor económico local.

A través de un estudio diagnóstico, se identificaron 50 cantinas en todos los municipios del Bierzo. De ellas, 17 fueron seleccionadas como representativas y se diseñaron 19 rutas gastroturísticas que permiten conocer el entorno, los productos locales y el potencial emprendedor de estas iniciativas.

Además de fomentar el turismo y la identidad rural, el proyecto incorpora un soporte web con geolocalización de las cantinas, mapas de rutas en Wikiloc y una campaña de comunicación para darles visibilidad. Es una muestra clara de cómo se puede revalorizar el patrimonio rural con enfoque económico y social.

Comanda en Ruta nace para solucionar dos problemas: que faltan profesionales cualificados en hostelería y que cada vez hay menos agricultores en los pueblos. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado tenemos la Gastroescuela, donde formamos a 10 personas en cocina, atención en barra y comedor, pero centrándonos en productos locales, en la excelencia, en la innovación. No es una formación cualquiera: es formación de calidad para trabajar de verdad en hostelería. Además, hacemos un recetario gastronómico y un Gastroblog para difundir recetas y buenas prácticas.

Por otro lado está el Agromentoring: formamos a 5 personas (3 mujeres y 2 hombres) en cultivo hortícola en una finca del Banco de Tierras en Villadepalos. Y lo mejor: lo que cultivan abastece a la Gastroescuela. Es un círculo: producción local → formación en cocina → economía circular → empleo en hostelería. Todo conectado.

●Territorio Rural. Bierzo 2030, nuestro Plan Comarcal de Agenda 2030. Un trabajo serio y participativo donde colaboraron más de 900 personas y 14 entidades: ayuntamientos, asociaciones, empresas, centros educativos, ciudadanía... Durante meses hicimos un diagnóstico completo de la comarca para identificar qué necesitamos y cómo podemos mejorar la vida de la gente desde la sostenibilidad, la igualdad y la cohesión social. No es un documento para el cajón: es una herramienta práctica para planificar el futuro del Bierzo.

Y de ese trabajo ha nacido Territorio Azul. Bierzo 2030, que acabamos de presentar esta semana y del que estamos convencidos que va a tener una trascendencia enorme. Este proyecto ha sido seleccionado entre 609 iniciativas de toda España y hemos quedado terceros en nuestra categoría. Tiene una financiación de casi 160.000 euros del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

¿De qué va Territorio Azul? Del dato de que 21 municipios bercianos tienen personas centenarias, que uno de cada tres bercianos alcanza los 80 años sin enfermedades crónicas. Queremos identificar y poner en valor los factores que hacen del Bierzo una de las zonas más longevas de España y convertir eso en un modelo de bienestar, salud y cohesión social. Vamos a hacer rutas saludables, talleres de alimentación, programas de voluntariado intergeneracional, alfabetización digital para mayores, huertos ecológicos... Participarán más de 8.300 personas directamente y casi 47.000 de forma indirecta. Prácticamente toda la comarca. Queremos que sea blue zone.

Y esto es clave para los jóvenes: Territorio Azul os ofrece un modelo de vida saludable, sostenible y con raíces. Para que puedan quedarse en el Bierzo y vivir bien, como sus abuelos y abuelas, pero con las oportunidades del siglo XXI.

Para finalizar quiero referirme también a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son también un indicador esencial del desarrollo social y económico de una zona. Aquí, en el Bierzo, contamos con una amplia y diversa oferta informativa que refleja la vitalidad de nuestro territorio: numerosas emisoras de radio, diarios digitales consolidados, publicaciones en papel que mantienen viva la tradición periodística y, además, una televisión privada con financiación pública que contribuye a la difusión de contenidos locales. Todo ello conforma un ecosistema comunicativo que, según informes del propio sector, emplea de manera directa a más de cien personas entre periodistas, personal técnico, profesionales de la publicidad y otros trabajadores vinculados. Son ellos quienes, día a día, construyen y proyectan hacia el exterior la imagen de esta tierra.

En nuestro caso particular, tanto el Consejo Comarcal como yo mismo defendemos firmemente la profesionalización del sector. Consideramos que la calidad informativa solo puede garantizarse cuando quienes la ejercen disponen de formación, medios adecuados y estabilidad suficiente para desarrollar su trabajo con rigor y compromiso. En este sentido, creemos que el asociacionismo es una herramienta de cohesión fundamental, capaz de fortalecer al conjunto del sector, promover buenas prácticas y servir como espacio de encuentro para compartir inquietudes, retos y propuestas de mejora.

Asimismo, apostamos por unas líneas editoriales claras y coherentes y por el ejercicio del periodismo respetando los principios, valores, incluso obligaciones de esa noble profesión: verdad y precisión, independencia, equidad e imparcialidad, humanidad y responsabilidad. El periodismo nunca debe ser un instrumento al servicio de intereses particulares, sean políticos o empresariales. La ciudadanía merece un periodismo independiente, transparente y centrado en el bien común.

Animamos, por tanto, a todos los profesionales de la comunicación del Bierzo a proyectar una imagen veraz, equilibrada y constructiva de nuestra comarca; un Bierzo generoso, próspero, dinámico y habitado por personas que, en el amplio sentido de la palabra, son buenas. Personas que trabajan, que emprenden, que crean comunidad y que representan la esencia de esta tierra diversa y orgullosa de sí misma.

El futuro del Bierzo también se escribe en sus medios de comunicación. Y por eso mismo, apoyarlos, fortalecerlos y acompañarlos en su crecimiento es apostar por una comarca que quiere seguir avanzando con paso firme, con voz propia y con la mirada puesta en un horizonte de oportunidades.

