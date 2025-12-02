Las pymes reclaman proteger el tejido empresarial actual, políticas económicas que no lastren y combatir el absentismo

Más de 95% del tejido empresarial de la provincia de León está hilado por pymes y autónomos y, en el Bierzo, han sido las pequeñas empresas de arraigo territorial las que han sostenido la economía comarcal crisis tras crisis. Por eso, la última mesa redonda del VII Congreso sobre la Economía del Bierzo de Diario de León analizó la realidad actual de esos tejedores y lo hizo de mano y voz del secretario general de la Cámara de León, Javier Sanz; el vicepresidente de CEL, Silvino Abella; y el CEO de Martínez Bierzo, José Martínez.

Los tres coincidieron en señalar la necesidad de que las políticas económicas se adapten a la realidad de las empresas y no al revés, en pelear por mantener y mejorar lo que hay, es decir, las empresas ya activas en el territorio, en aligerar la carga burocrática y dar un giro a un "Estado del subsidio" en que el -dijeron- sale más a cuenta estar parado que trabajar. Los tres intervinientes coincidieron en señalar el alto porcentaje de bajas laborales que se registra en la provincia de León.

El CEO de Martínez Bierzo, José Martínez.L. DE LA MATA

"Mientras no tengamos claro que trabajar es, además de un derecho, una necesidad y no se deje de premiar estar parado, no vamos a llegar a ningún lado. España tiene el absentismo más alto de Europa y no se persigue, se dan bajas a diestro y siniestro sin ningún tipo de control. Hay bajistas profesionales, que viven de baja continua", aseguró Silvino Abella. "Hay determinados sectores en el que las bajas suelen ser los lunes y los viernes y eso es sospechoso", añadió Javier Sanz, incidiendo en que "hay tres millones de parados y en todos los sectores se necesitan trabajadores".

Aunque el CEO de Martínez Bierzo asegura que el último ha sido u año bueno que cierra en positivo, también considera que determinadas políticas económicas de ahora amenazan con un futuro poco estable. "A pesar del optimismo, también soy realista y lo que estamos haciendo hoy va a lastrar el mañana". En ello coincide Abella: "Hay políticas económicas absolutamente erróneas y de imposición de dificultades a las empresas" y, aunque los datos macroeconómicos son favorables, "hay que analizarlos en su contexto" y "el crecimiento se debe a los fondos europeos, la entrada de inmigrantes y la elevación enorme de la deuda pública en base a contrataciones públicas desmesuradas".

El vicepresidente del CEL, Silvino Abella.L. DE LA MATA

"El sistema está dopado", apuntó también el presidente de la Cámara León. "Dopado" de fondos públicos y -recordó- esos planes cesará en 2027, por lo que "habrá que reinventarse" otra vez. Javier Sanz fue incisivo con la burocracia: "Hay más de un millón de página en el Boletín del Estado y así es difícil que la gente que tiene ganas e inquietudes pueda llevarlas a cabo". "La relación con la administración es complicada porque la administración en sí es complicada", dijo también el CEO de Martínez Bierzo.

Conservar lo que hay fue otro mensaje compartido. "Estamos en una zona tremendamente castigada por la reconversión y no podemos esperar que venga grandes industrias de fuera, porque eso tampoco está pasando a nivel nacional", afirmó Silvino Abella. "Es fundamental mantener lo que tenemos y también la colaboración público-privada, pero de verdad. Lo que no podemos hacer es estar echándonos la culpa unos a otros. Sin colaboración no vamos a salir adelante", defendió Sanz.

El secretario general de la Cámara de León, Javier Sanz.L. DE LA MATA

"Los lastres nos restan competitividad", dijo José Martínez. Y uno de esos lastres son las infraestructuras de comunicación. Su empresa cuenta con un centro productivo en el polígono industrial de La Llanada (Santo Tomás de las Ollas) y lamenta que adolece de grandes carencia que -confía- se subsanen con la inversión comprometida por la Junta de Castilla y León. En todo caso, recordó que "de momento, estamos sin acceso". "Nos vemos muy afectados por las carencias que tiene ese polígono".

La digitalización fue otro de los asuntos abordados y esta es imparable, sobre todo, porque "permite a un negocio por pequeño que sea llegar a cualquier parte del mundo", afirmó el representante del CEL. La Cámara de León ya cuenta desde 2022 con un servicio de asesoramiento en digitalización. "Ha venido para sobrepasarnos", dijo su secretario general en alusión a la inteligencia artificial. Frente a lo positivo, Martínez volvió a ser realista y dijo que "genera un efecto de globalización que, si no eres competitivo en un mercado global, puedes estar fastidiado".