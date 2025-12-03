La IGP del Pimiento Asado del Bierzo cierra la mejor campaña de los últimos ocho años

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Pimiento Asado del Bierzo dar por terminada la campaña de recolección y asado del fruto y concluye que es "excelente" tanto en términos de calidad como en lo que a cantidad de pimiento entregado a las industrias se refiere.

La climatología ha sido benevolente con este producto, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros sellos de calidad (sobre todo la castaña), y ha permitido alargar la campaña a todo el mes de octubre, hasta poder recoger 120.000 kilos de pimiento asado por las ocho industrias de transformación inscritas en la IGP. "Aunque las previsiones iniciales eran de una campaña corta, muy concentrada, finalmente nuestros agricultores pudieron aprovechar todo el mes octubre para recoger pimiento maduro", explican fuentes del Consejo Regulador.

Esos 120.000 kilos recogidos suponen "un incremento considerable respecto al volumen de la campaña pasada, cuando solo se recogieron 42.000 kilos, y permite volver a cifras de producción que no se alcanzaban desde el año 2017", han celebrado las mismas fuentes.

La producción de esta campaña permitirá poner en el mercado, aproximadamente, 130.000 tarros de pimientos asados del Bierzo con Indicación Geográfica Protegida.