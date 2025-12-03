Cáritas dedica la Navidad a las personas sin hogar

Publicado por Agencias Ponferrada Creado: Actualizado:

Cáritas Diocesana de Astorga dedica este año su Campaña de Navidad a las personas sin hogar, bajo el lema «Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte», tras detectar un aumento de más de un uno por ciento en todo el país. Son datos aportados en Ponferrada por el delegado del administrador diocesano, José Manuel Carrasco, quien detalló que en 2024 Cáritas atendió en toda España a 42.800 personas sin hogar o vulnerables, ya que hay personas que sí disponen de una vivienda, aunque no sea digna. Supone un incremento del 1,2 por ciento respecto a 2023 y, además, llama la atención que dos de cada diez personas que se acercan con estos problemas son mujeres, algo que antes no ocurría.

«Queremos soñar que toda persona tenga garantizado el derecho a la salud, una vivienda adecuada, alimentación, servicios sociales y una red de protección. Pero hay obstáculos, como la falta de intimidad, problemas de salud física y mental, dificultades para conseguir un trabajo decente o una vivienda adecuada e, incluso, trabas administrativas», dijo Carrasco.

Cáritas ha elaborado nueve perfiles que se ajustan a las personas que sufren problemas relacionados con el hogar. Son aquellos que, aún teniendo un trabajo, no pueden acceder a una vivienda; migrantes invisibilizados; mujeres víctimas de violencia machista; personas con discapacidad que no pueden acceder al empleo: mujeres y hombres con adicciones o problemas de salud mental; jóvenes extutelados que cumplen la mayoría de edad; mayores sin red familiar ni pensión suficiente; personas LGTBI discriminadas y madres solteras. «¿Cuáles son las necesidades? Pues las personas sin hogar no solo necesitan derechos garantizados, sino también vínculos humanos, porque un vínculo es una relación que sana», añadió Carrasco.

Por su parte la directora de Cáritas Diocesana de Astorga, Inmaculada del Peso, matizó que «no hablamos solo de transeúntes, estamos hablando de personas que pueden tener casa pero están con dificultades. Hay situaciones que se nos presentan que piden pago de alquiler, suministros…El planteamiento de poner el objetivo en ellos este año es porque vemos que está aumentando y es necesario sensibilizar a la sociedad. Podemos ser cualquiera en cualquier momento», insistió. Precisamente por la Casita San José de Astorga pasaron en 2024 un total de 231 personas mientras que hasta octubre de este año han sido ya 143. En el caso del Hogar del Transeúnte y Comedor San Genadio de Ponferrada, en 2024 fueron a dormir y a desayunar cada día 18 personas, lo que supone más de 6.000 en todo el año. También se entregaron más de 32.000 comidas y 30.000 cenas. «Estamos detectando que las familias de mujeres monoparentales están aumentando», resaltaron.