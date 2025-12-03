El alcalde de Ponferrada y el consejero de Presidencia inauguran la rotonda a Toral de Merayo

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, con el consejero de Presidencia, Luis Miguel Gozalez, y otras autoridades en el estreno de la glorieta de acceso a Toral de Merayo desde la avenida de Portugal.L. DE LA MATA

Los vecinos de Toral de Merayo ya tienen rotonda de entrada al pueblo en su entronque de la avenida de Portugal. El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, en compañía del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, junto con otras autoridades municipales y de la provincia inauguraban esta infraestructura, que ha supuesto una inversión superior a los 190.000 euros, de los que más de 150.000 los puso la Administración autonómica que dirige Alfonso Fernández Mañueco.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada manifestó en el estreno de esta rotonda que cuando gobernaba la anterior corporación socialista con Olegario Ramón del alcalde dijeron que no era posible construir esta infraestructura y hoy es ya una realidad con el equipo de Marco Morala y los bercianistas de Iván Alonso. El actual alcalde señalaba que "la rotonda se se ubica en un cruce que era peligroso, que trajo mucho sufrimiento y dijeron que no era posible, según ellos, que había que poner semáforos". "Una vez más, este equipo de gobierno hace posible lo que para otros era imposible. Esto sólo tiene una conclusión y es que cuando se tiene voluntad política , se trabaja y se tiene capacidad de gestión, se hace posible lo imposible", expresó el alcalde Morala a los periodistas en la inauguración, al tiempo que aprovechaba para critica a la oposición municipal de Olegario Ramón "dedicados al eslogan, a la pancartita y a las redes sociales".

La rotonda recién estrenada está ya en uso por los vehículos.L. DE LA MATA

Morala explicó que ha sido una obra importante y complicada en la gestión, recordando que incluso tuvieron que llegar a un acuerdo con una de las compañías eléctricas para retirar de la zona un transformador, así como agradeció la colaboración de propietarios de fincas usadas para la flamante rotonda, donde hubo accidentes de tráfico con daños humanos y materiales.