Concluye la concentración parcelaria de 3.700 hectáreas en Castropodame

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral, ha estado este miércoles en el Bierzo para conocer el resultado de las obras de infraestructura rural asociadas a la concentración parcelaria de Castropodame, en la que se han invertido 7,5 millones que han permitido ejecutar una red de caminos de 218 kilómetros que «mejorará la calidad de vida de los profesionales del campo Y la gestión y la seguridad jurídica de la propiedad», aseguró la consejera.

Las obras de infraestructura rural, que comenzaron en marzo de 2022, han sido financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), de donde ha salido el 53%; la Junta de Castilla y León (28,7%) y el Estado (18,3%). En total, se han ejecutado 78 caminos y los trabajos han incluido 55 entronques con pavimento de hormigón, 35 metros de bionda y 73 señales, entre otras labores de restauración y movimientos de tierras.

Con la ejecución de esta red de caminos de acceso a las nuevas fincas, la Junta de Castilla y León da por concluida la concentración parcelaria de Castropodame. En total, 3.681 hectáreas pertenecientes a 1.759 propietarios que, hasta la ejecución de la concentración, estaban divididas en 37.108 parcelas y, tras la misma, han quedado recudidas a 4.737 fincas. Este proceso es la herramienta más eficaz para dar solución a los problemas del minifundio del Bierzo que limita, en buena parte, la expansión y el desarrollo del sector agrario.

«La importante actuación realizada permite que cada propietario tenga ahora una finca de reemplazo donde antes había ocho parcelas, lo que supondrá un impacto muy positivo en la gestión de las explotaciones y la reducción de los costes», destacó González Corral.

El área beneficiada por la concentración parcelaria de Castropodame comprende las siete pedanías del municipio (Matachana, Villaverde de los Cestos, Calamocos. Castropodame, Viloria, Turienzo Castañero y San Pedro Castañero), con una población de 1.574 habitantes.

La consejera recordó que el compromiso de la Junta de Castilla y León al inicio de la legislatura fue el de aprobar acuerdos de declaración de utilidad pública y urgente ejecución de concentraciones parcelarias en 150.000 hectáreas y, ahora mismo, se ha llegado a 147.342 hectáreas, lo que «representan el 98% del compromiso», subrayó. Así mismo, durante este tiempo la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha iniciado obras de infraestructuras rurales en una superficie que ronda las 92.200 hectáreas.

Después de pasar revista a las obras de la concentración parcelaria de Castropodame, la consejera mantuvo sendos encuentros con los responsables de Alimentos de Calidad del Bierzo y la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo, pendientes de proyectos importantes, sobre todo estos últimos, en pleno proceso de modernización de la principal arteria de riego de la comarca. Precisamente, en la reunión con los regantes, González Corral analizó el estado de ejecución de las obras que, recordó, beneficiarán a 4.016 hectáreas en los municipios de Carracedelo, Camponaraya y Ponferrada; con una inversión de la Junta de 11,8 millones (el 33% del total) para la toma de agua, el equipo de filtrado y la tubería de abastecimiento que conecta con el Canal Alto. La obra, que —aseguran fuentes de la Consejería— se desarrolla a buen ritmo, tiene prevista su finalización en 2026, con el objetivo de que los regantes puedan utilizar la infraestructura la próxima campaña.

Con Alimentos Calidad del Bierzo, la Consejería de Agricultura y Ganadería repasó la situación de los ocho sellos de calidad del Bierzo e informó de que la Comisión Europea debe publicar próximamente el reconocimiento de la Pera Conferencia del Bierzo como Denominación de Origen, mientras que la Miel del Bierzo —la última en sumarse a la lista de los productos con certificado- está pendiente de la certificación para poder operar efectivamente como Marca de Garantía.