CxB tacha de "incompetente" al diputado de Fomento por no haber tomado medidas ante la previsión de nieve que ha dejado aislada a Peñalba de Santiago

Coalición por el Bierzo, CxB, tachó hoy de “incompetente” al diputado de Fomento de la Diputación den León, Roberto Aller, a quien acusa de no haber planificado una solución ante la previsión de nieve que ha acabado provocando el corte de la carretera de acceso a Peñalba de Santiago por el Alto de la Cruz, la única disponible desde el derrumbe en la del Oza, que tampoco ha sido resuelto por la institución provincial.

“Esta torpeza recurrente con la red de carreteras de Ponferrada, provoca que los dos accesos a Peñalba de Santiago se encuentren cortados por la desidia y el abandono. Teniendo en cuenta que Peñalba ya tiene un problema de acceso, quedando sólo el del Alto de la Cruz, tendrían que haber tenido mucho más aplomo en la planificación para mantenerlo abierto”, destacaron los bercianistas.

Asimismo añadieron que esta situación provocó que el Ayuntamiento haya tenido que cortar el acceso al Morredero, con el consiguiente perjuicio para otros pueblos del entorno, una situación que se suma, dice CxB, “a la larga lista de desaires hacia nuestra región, como el arreglo que tiene que hacer en el acceso de Carracedo de Compludo y Palacios de Compludo que están muy deteriorados o el silencio sobre el inicio de expropiaciones para poder hacer la carretera de San Adrián”.

Por eso hablan de “esperpéntico abandono” mientras solo miran “al otro lado del Manzanal”, “el lado que le interesa al diputado de Fomento, casualmente de la UPL, quien parece que tampoco es corregido por Gerardo Courel, el berciano p residente de la institución, a quien por no enfadar al socio que le mantiene en el poder, parece olvidar”, concluyó CxB.