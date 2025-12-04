Gago señala que el Consejo deja de ingresar un 6% por la pinza PSOE-Vox

El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, puso hoy de manifiesto en su visita a Ponferrada que «la pinza» política de los grupos VOX y PSOE a la hora de votar en contra de los presupuestos de la Junta de Castilla y León ha hecho que la propia Administración autonómica no pueda destinar al Consejo Comarcal del Bierzo un 6% más de ayuda, de fondos de la Administración autonómica. González Gago aseguró que desde la Junta están cumpliendo con el convenio con el Consejo Comarcal y que lo realmente preocupante es que haya un bloqueo político a las cuentas de la comunidad autónoma por parte de la oposición.

«A mí me preocupa más el hecho de que esa subida cercana al 6% que podía tener el Consejo Comarcal del Bierzo, en su gasto corriente o en sus inversiones , o en su Servicio de Asistencia de Asesoramiento a Municipios pues haya congelarlo este año porque el proyecto de ley de presupuestos la pinza VOX-PSOE que se ha producido en las Cortes evite que pueda tener el Consejo Comarcal ese incremento que merece», resaltó el consejero de Presidencia González Gago.

El consejero destacó que sobre el contenido del convenio de colaboración entre la Junta y el Consejo Comarcal «no hay ningún problema». Recordó que en las reuniones hechas sobre el balance del convenio anterior del 2020, ambas partes manifestaron que estaba «muy bien cumplido», que estaba prorrogado y ejecutándose de manera normal. «En esta anualidad 2025 el Consejo Comarcal del Bierzo ha recibido todas las partidas correspondientes y está en fase hasta el 31 de diciembre del mismo y por lo tanto, lo único que queda pendiente es un problema de compatibilidad o fijación de fecha. No es que haya un problema específico, porque además no tiene una consecuencia extraordinaria que se retrase seis meses la firma del nuevo convenio, dado que lo estamos ejecutando», explicó el consejero de Presidencia de la Junta.

La Consejería de la Presidencia, dirigida por Luis Miguel González Gago, también hizo balance y avanzó que ha destinado en este mandato 21 millones de euros al Bierzo para la mejora de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, mancomunidades y Consejo Comarcal del Bierzo a sus vecinos. Es el balance ofrecido hoy por González Gago durante su participación en la inauguración de la nueva glorieta de acceso a la localidad de Toral de Merayo, en el municipio de Ponferrada, en la que la Junta hizo una inversión de 150.000 euros, de los más de 190.000 que ha constado la infraestructura. «Esto no deja de ser una muestra más de lo que es la voluntad del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de participar en la mejora de los servicios públicos locales», señaló el consejero quien, a continuación, detalló todas las partidas que han llegado a la comarca desde 2022. «Han recibido 21 millones de euros, lo que supone un incremento del siete por ciento respecto al anterior mandato», explicó. Concretamente al municipio de Ponferrada, «la principal ciudad que da vida a toda la comarca», llegaron 3,6 millones de euros. «Estos grandes ayuntamientos dedican el dinero a infraestructuras como calles, arreglo de plazas, también en lo que se refiere a potabilización y arreglo de tuberías de agua o inmuebles municipales», detalló González Gago. El resto de los 37 municipios de la comarca han recibido 5,2 millones de euros. «A diferencia de Ponferrada, en ellos se dedican a garantizar los servicios públicos básicos y esenciales de los vecinos del mundo rural. Se han arreglado calles, plazas, parques y jardines, además de la iluminación», continuó.

Las 14 mancomunidades del Bierzo han recibido durante la legislatura más de 1,7 millones de euros, que han permitido 21 proyectos de 2,6 millones de euros.