Piden 3 años de cárcel a la gerente de un desguace de Ponferrada por no reciclar 2.288 vehículos

La Fiscalía de Ponferrada ha emitido un escrito de acusación para que se juzgue a la gerente de un desguace de Ponferrada por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por no gestionar de manera adecuada en sus instalaciones los residuos de 2.288 vehículos a motor dados de baja. En concreto, el asunto que se eleva a la Audiencia Provincial procede del Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada y la Fiscalía de Área de esta misma ciudad solicita que se imponga a la acusada una pena de tres años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante el mismo periodo. También un año y dos meses de multa, con cuota diaria de 6 euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas. Las costas se pretende aplicar a la empresa de desguaces de Ponferrada, con una multa del doble del perjuicio causado, que en el caso actual, dice el fiscal que asciende a 42.298,9 euros, que corresponden a multiplicar al duplo la cantidad de 21.149,45 euros del perjuicio presuntamente causado.

En el auto de la Fiscalía se indica que "la acusada, en su condición de persona responsable y gerente de la sociedad “Desguaces Ponferrada­, en su condición de Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) para la manipulación de refrigerantes fluorados destinados a

confort térmico con autorización en vigor mediante resolución de 26 de Agosto de 2020(A1 Folio 36) del servicio territorial de industria, comercio y economía de la Junta de Castilla y León­ Delegación de León,­ no cumplió con sus obligaciones legales de tratamiento en la gestión residuos entre los años 2019 a 2022 (ambos inclusive)". Añade que, "en concreto dicha falta de diligencia en cuanto al tratamiento de residuos efectuada de forma intencionada y deliberada por los acusados se ha materializado en la gestión de los gases fluorados: HC (R600), CFC (como el R11y R12), HCFC (como el

R22), HFC (como el R134a) y el HFO (R1234) usados en los aparatos de aire acondicionado y climatizadores de los vehículos dados de baja del servicio. Llegando a tal punto la falta de compromiso en el cumplimiento de la legalidad establecida que en el periodo de cuatro años objeto de estudio (anualidades de 2019 a 2022 ambas

inclusive) no se ha procedido por parte de los acusados a gestionar de manera adecuada ni uno solo de los 2.288 vehículos a motor dados de bajas por los mismos en sus instalaciones ,esto es, en lugar de entregar dichos gases a centros autorizados para su eliminación por parte de los acusados se ha procedido a liberar dichos gases directamente a la atmosfera, siendo mayoritaria por la fecha de emisión de los mismos la del gas R134a (tetrafluoroetan)".