Asprona Bierzo rinde homenaje a Torre del Bierzo y a sus mineros el día de Santa Bárbara con un mural conmemorativo

El centro de día Las Candelas de Asprona Bierzo rindió hoy un sentido homenaje al pueblo de Torre del Bierzo (León) y a todos los mineros del Bierzo Alto con motivo de la festividad de Santa Bárbara, con la entrega del mural ‘Recuerdos que laten bajo tierra’. El mural, instalado en un lateral de la fachada de la Casa del Pueblo, representa a un minero extrayendo carbón en el interior de la mina y está acompañado de una placa conmemorativa.

El mural es obra de la artista Noelia Nieto, que fue la encargada de descubrir la obra junto a uno de los usuarios de Asprona Bierzo, David Vilorio. A pesar de la lluvia, el acto -al que también asistió el director general de la entidad, Valentín Barrio- estuvo cargado de emoción y simbolismo.

“Hemos querido devolver al pueblo de Torre su apoyo a la inclusión y su continuo respaldo a Asprona Bierzo y al centro de día”, subrayó la directora de Las Candelas, Conchi Jiménez, quien trasladó un agradecimiento especial al alcalde de Torre del Bierzo, Gabriel Folgado, “por su apoyo incondicional”; así como al alcalde pedáneo, Juan Francisco Álvarez, y a toda la corporación municipal, por facilitar la creación y ubicación de esta obra para que forme parte del paisaje y la memoria colectiva del municipio. Así, insistió en que con este gesto Asprona Bierzo pretende rendir homenaje “a la historia minera que late en el pueblo de Torre, porque forma parte de su identidad y de lo que somos”.