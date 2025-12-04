La Eurocámara niega la tramitación urgente de la petición de Oncobierzo sobre desigualdad en el acceso a la saidad

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no ha admitido la tramitación urgente de la petición sobre la desigualdad territorial en el acceso a la sanidad pública promovida por la asociación Oncobierzo y presentada, el 15 de septiembre, por dos europarlamentarios. La PETI continuará, por lo tanto, su tramitación mediante el procedimiento ordinario.

«Según nos trasladan representantes de la Eurocámara, esta decisión no cuestiona en ningún momento la gravedad de los hechos expuestos ni el interés general del asunto. La negativa se ha producido por motivos ajenos al contenido de la petición, entre ellos la ausencia de ponentes disponibles, la falta de coordinación en la agenda de grupos parlamentarios y el desconocimiento del sentido de voto en parte de la cámara, circunstancias que han impedido alcanzar el consenso necesario para activar la vía rápida», han explicado fuentes de Oncobierzo.

Varios integrantes de esta asociación, que nació de la grave crisis por falta de profesionales vivida en el Hospital El Bierzo, viajaron en octubre a Bruselas para exponer la situación del Área de Salud del Bierzo. Entre algunos de los males casi endémicos, expusieron «la falta de especialistas, la rotación continua de profesionales, las listas de espera prolongadas, la pérdida progresiva de servicios públicos en territorios rurales y el declive demográfico». Hasta nueve reuniones mantuvieron con varios eurodiputados.

«La decisión de no aplicar la tramitación de urgencia pone de manifiesto una realidad preocupante, que la descoordinación política puede retrasar la atención a problemas que son transversales y que afectan a la ciudadanía, al margen de cualquier ideología», lamenta Oncobierzo en un comunicado en el que considera que «la insuficiencia de medios humanos y materiales en el Hospital del Bierzo, así como en otros muchos territorios, es un asunto que requiere respuestas técnicas e institucionales y no debe quedar condicionado por los tiempos o intereses de la política.

La asociación que ha asumido la defensa social de la sanidad pública del Bierzo, Laciana y La Cabrera asegura que pese a este revés, «el Parlamento Europeo ha señalado que la cuestión planteada encaja dentro de debates abiertos sobre desigualdad territorial, acceso equitativo a la sanidad y garantía de derechos fundamentales en zonas rurales, áreas en las que la Unión Europea viene trabajando mediante recomendaciones, fondos de cohesión y estrategias específicas para regiones afectadas por desafíos demográficos».

«OncoBierzo valora este reconocimiento como un respaldo al fondo del problema y una invitación a seguir impulsando vías de colaboración institucional. Nosotros continuaremos trabajando, desde la independencia política, para que la situación del Hospital del Bierzo sea atendida por las administraciones competentes», aseguran.