La Miño-Sil avanza en el plan de obras de emergencia para paliar el daño de los incendios

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) continua los trabajos de restauración hidrológico forestal de las zonas afectadas por los incendios del pasado verano. Se han priorizado la afección a captaciones de abastecimiento, zonas con riesgo de inundación y zonas de especial protección con actuaciones que consisten en la construcción de pequeños muros de retención para frenar el transporte de sedimentos, l retirada de tapones y obstrucciones en puentes y obras de paso, la retirada de madera quemada en cauces y plantaciones y reforestación de bosque de ribera para frenar el transporte de sedimentos.

En el Bierzo ya se han protegido las captaciones de Anllares del Sil, Voces, Bouzas, Peñalba de Santiago, Carracedo de Compludo y Yeres, mediante albarradas y fajinas laterales. También se han efectuado actuaciones de protección en los cauces, a través de la instalación de albarradas en un total de 34 puntos, la colocación de fajinas en las laderas en 5 emplazamientos y la retirada de material quemado en zonas donde se habían formado tapones. Estos trabajos se han distribuido a lo largo de los cauces situados en los municipios de Borrenes, Ponferrada, Páramo del Sil y Puente de Domingo Flórez.

«Cabe destacar que algunas de estas intervenciones se han llevado a cabo en espacios incluidos en la Red Natura 2000, como los Montes Aquilanos y la Sierra de los Ancares. «En conjunto y por el momento, las actuaciones suponen un total de 228 albarradas instaladas en los cauces y 837 metros de cauce protegidos con fajinas», explica la Miño-Sil.