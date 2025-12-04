Valle Folgueral levanta la Castaña de Oro de Prada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El neurocirujano berciano José Manuel Valle Folgueral (en la foto junto a Flor Bonet y José Luis Prada) acaba de sumar un nuevo reconocimiento. Este desde su tierra, representada por la Castaña de Oro con la que la Fundación Prada A Tope ensalza a paisanos ilustres que destacan en su actividad y apuestan por el Bierzo. Veinte años lleva Prada haciendo entrega de este galardón el mismo día que enciende el Palacio de Canedo en la antesala de la Navidad. De Valle Folgueral pesa su éxito internacional sin renunciar a su origen y apostando por él para desarrollar técnicas innovadoras.