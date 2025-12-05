Ponferrada entra en el Plan Montel de gestión forestal

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha incluido, por primera vez, al municipio de Ponferrada en el listado de beneficiarios del Plan Montel de gestión forestal, dirigido específicamente a la prevención de incendios forestales y el cuidado del medio ambiente en zonas rurales mediante la contratación de personas en situación de desempleo. Una decisión que «es de justicia por la gran masa forestal que tiene el municipio y como ayuda al esfuerzo en la preservación, mejoras y recuperación de nuestro medio natural y en particular de nuestras zonas arboladas», ha defendido el alcalde, Marco Morala. Recibirá 96.000 euros.

El regidor ponferradino ha insistido en un argumento que emplea con asiduidad, el de que pese a lo más visible es su núcleo urbano, la condición de Ponferrada es muy diferente a las otras urbes, pues es el centro de un municipio en el que el medio rural tiene mucho peso. «Es especial entre los grandes municipios de la comunidad por población y por el gran patrimonio natural del que dispone», ha dicho.

«Los 96.000 euros de la ayuda, que se van a gestionar a través de la Concejalía de Medio Ambiente en coordinación con el Área de Medio Rural, tienen también un componente social al ir destinados a la contratación de desempleados que van a realizar una labor encomiable para la sociedad ponferradina», apuntó también Marco Morala, que no pasó por alto que esta primera subvención del Plan Montel llega en un momento de especial sensibilidad, todavía con la herida abierta de los fuegos que asolaron una parte importante del patrimonio natural del municipio este pasado verano.

Para «prevenir situaciones como las que hemos vivido en este año con los nuevos incendios de sexta generación, este Ayuntamiento contará con personas que trabajarán expresamente en el cuidado de los montes, facilitando la realización de esas labores que contribuyen a prevenir, fundamentalmente los trabajos de control y limpieza de la vegetación. Ayudaremos, así, a que las labores de mantenimiento de los montes, que cada vez se hacen más difíciles para los pueblos por la falta de población y actividad agroganadera, se puedan compensar parcialmente con este tipo de trabajos de gestión forestal tan importantes», aseguró el alcalde de Ponferrada.