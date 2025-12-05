El villancico de Óscar Quijano con escolares de Bembibre que emociona a la comunidad educativa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El colegio Virgen de la Peña de Bembibre ha presentado el esperado villancico grabado junto al reconocido músico leonés Óscar Quijano, integrante del grupo Café Quijano, un proyecto que ha generado gran expectación entre las familias y vecinos de la localidad berciana. La grabación, realizada el 24 de noviembre de 2024, transformó el centro educativo en un auténtico estudio de grabación donde alumnado y profesorado vivieron una experiencia única que combinó música, ilusión y espíritu navideño.

Durante la jornada de grabación, el centro educativo se convirtió en un escenario repleto de decorados navideños, estrellas y luces que ambientaron perfectamente la atmósfera festiva necesaria para el proyecto. El villancico, creado conjuntamente por el profesorado y los estudiantes del centro, contó con la participación activa de Óscar Quijano, quien mostró una especial cercanía y dedicación con los escolares bembibrenses durante todo el proceso creativo y de rodaje, según relatan desde el centro educativo.

La iniciativa ha superado el ámbito meramente musical para convertirse en un proyecto educativo integral que ha permitido a los alumnos vivir una experiencia inolvidable junto a un artista de primera línea. Los nervios, las risas y los momentos de complicidad durante las diferentes tomas han quedado grabados no solo en las cámaras sino también en la memoria de todos los participantes.

Según ha transmitido el centro educativo, este villancico representa mucho más que una simple pieza musical. "Queremos trasladar un agradecimiento profundo a Óscar Quijano y a todo su equipo, cuya implicación y cercanía marcaron la diferencia desde el primer minuto", señalan desde el colegio Virgen de la Peña, destacando que la conexión del artista con los estudiantes ha sido excepcional.