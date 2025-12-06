Ponferrada celebra el 47 aniversario de la Constitución apelando al diálogo pero sin renunciar a la crítica al adversario

Ponferrada ha celebrado, este sábado, un acto conmemorativo del 47 aniversario de la Constitución Española en el que, como es tradición, han tenido voz los portavoces de los partidos políticos que conforman la corporación municipal. Pero no solo ellos. Esta vez, tras el atril de la Sala de Armas del Conde del Castillo de los Templarios también se colocó el exdiputado berciano Manuel Ángel Fernández Arias, que formó parte de las Cortes Generales que aprobaron el texto de la Carta Magna en 1978 y apeló al consenso y al diálogo en un momento, el actual, de especial crispación política y división social.

Fernández Arias fue el encargado de abrir el acto solemne y subrayó la emoción del momento y la responsabilidad, no solo de hoy, sino y sobre todo de aquel entonces, cuando representó a "bercianos y leoneses" en uno de los momentos más importantes de la historia de España. Recordó cómo los españoles superaron los enfrentamientos y aprendieron a convivir. "Conseguimos vivir en paz, algo que parecía imposible, porque en este país siempre ha habido enfrentamientos y guerras. Y eso se ha terminado y ese es uno de los valores apuntados en nuestro carnet de identidad", dijo.

Manuel Ángel Fernández Arias.ANA F. BARREDO

Uno a uno fueron pasando los portavoces de las formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento para pronunciar unos discursos que compartieron con el de Fernández Arias y el del alcalde, Marco Morala, la necesidad de llegar al consenso político. Lo hicieron frente a un ejemplar de la Constitución España y con la imágenes de los Reyes de España a la espalda.

Morala comenzó hablando de convulsión. "Nos encontramos en un tiempo de encrucijada y cambio en nuestra sociedad. En el último año, no han dejado de ocurrir algunas cosas que no responden en absoluto al espíritu de exigencia ética que la Constitución estableció para los poderes del Estado. No han faltado ocasiones de lamentar recientemente ese exceso de celo en controlar la Justicia y su funcionamiento", defendiendo que el de hoy es un día para "reclamar que se vuelva a la esencia del respeto a la separación de poderes, al funcionamiento equilibrado de las instituciones del Estado y al espíritu de servicio público",

Intervención del alcalde de PonferradaANA F. BARREDO

"Yo, desde luego, aspiro a que desde esta institución que encarna en el gobierno local la representación de nuestros vecinos, tendamos puentes desde la diferencia, puentes desde el respeto, encuentros desde la priorización de lo que es más importante para los ciudadanos", prosiguió. "Concordia y entendimiento", apuntó no sin disparar verbalmente contra algunos de los hechos que han marcado al Gobierno nacional actual y también contra quienes "trata de polarizar" e influir en los jóvenes desvirtuando los valores que llevaron a aprobar la Constitución.

"La Constitución es un legado de nuestros mayores que debemos preservar y proteger. Es nuestra responsabilidad mantener vivo el espíritu de diálogo y reconciliación que lo hizo posible y que permite que los jóvenes ponferradinos miren más al mañana que al ayer", aseguró el alcalde.

Asistentes al acto de conmemoración del aniversario de la Constitución.ANA F. BARREDO

La intervención del portavoz del PSOE, Olegario Ramón, se centró casi de forma íntegra en el derecho a la vivienda y en la necesidad de que los poderes políticos operen para evitar que se especule con el suelo.

"La Constitución española reconoce, en su artículo 47, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada". "El 47 es, por tanto, un artículo que regula un derecho básico que vertebra los proyectos de vida de aquellas personas que desde las instituciones aspiramos a representar", dijo Ramón que apeló a la necesidad de ejercer "un control desde las administraciones de un bien tan preciado como el suelo para impedir la especulación".

"Debemos reconocer con claridad que este derecho no se está cumpliendo plenamente en Ponferrada. No se cumple cuando el suelo público se malvende para operaciones que permiten la construcción de vivienda a precio libre, en lugar de consolidar un parque de vivienda pública, asequible y protegida de forma permanente", espetó el portavoz socialista, lamentando que cuando hubo que hacerlo no se protegieran las viviendas protegidas para que no se pudieran vender con el paso del tiempo. "En nuestras manos está dar respuesta a este problema creando un sistema público de vivienda, un verdadero quinto pilar del Estado del Bienestar", concluyó.

Fernández Arias arropado por los miembros de la Corporación municipal.ANA F. BARREDO

En otro artículo distinto de la Constitución se detuvo el portavoz de CB, Iván Alonso. En el derecho a la educación recogido en el 27. "La Constitución reconoce la educación como un derecho fundamental que debe garantizarse en condiciones de igualdad", recordó para, seguidamente, criticar que la Universidad de León no está siguiendo ese principio con la implantación del Grado de Medicina. "La reciente decisión de implantar el grado de Medicina exclusivamente en León, negándose a compartirlo con el Campus de Ponferrada es una muestra evidente de ello. Nada lo impedía, salvo la falta de voluntad".

Alonso también apeló al "entendimiento, el diálogo, la búsqueda de consensos y la voluntad de avanzar juntos".

Un momento de conversación en el acto de conmemoración.ANA F. BARREDO

La portavoz del PP, Lidia Coca, también apeló a la unión y puso como ejemplo el trabajo conjunto que realizan los servicios municipales para buscar soluciones eficaces y dar una respuesta rápida los problemas que se plantean. Coca hizo memoria del último año, marcado por los fuegos del verano, el apagón energético y, más recientemente, la emergencia generada en el sistema de abastecimiento de agua de Ponferrada que obligó a prohibir el consumo a miles de ciudadanos. Frente a todo eso, dijo la concejala, trabajo conjunto y unidad. También cargó contra la polarización social y apeló al sentido común.

Unidad, pero nacional, reclamó la portavoz de Vox, Patricia González, que denunció "corrupción política", amenaza a la Constitución y "desprecio a las instituciones".