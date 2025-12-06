Toreno presenta su programación navideña

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Toreno ha presentado una programación completa de actividades navideñas durante todo el mes de diciembre y principios de enero. Unas semanas llenas de propuestas culturales, deportivas, solidarias y participativas para disfrutar la Navidad en este municipio.

Todo arrancó con la celebración de Santa Bárbara, el pasado jueves 4 de diciembre, y continuará con varias actividades, en Matarrosa del Sil, Tombrio de Abajo y Librán también. En este último pueblo destaca su encendido de luces, que se llevará a cabo el 7 de diciembre a las 19.30 horas en la plaza de la Iglesia.

Entre las acciones que se realizarán destacan: un taller de lengua de signos, el tradicional Mercadillo Navideño (6 y 7 de diciembre en Matarrosa y 28 en Toreno), el Noel Camp, la San Silvestre (26 de diciembre en Matarrosa y al día siguiente en Toreno), circo, teatro en la Casa de la Cultura de Toreno (Bule-Bule y Anacleto se divorcia), música a la luz de la velas, las campanadas, la cabalgata de los Reyes y su visita a los distintos pueblos del municipio.