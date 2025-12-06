La EOI de Ponferrada alberga un concierto del Grupo de Cantareiras

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada acogerá el 11 de diciembre, a las 19.30 horas, la actuación del Grupo de Cantareiras y una exposición de instrumentos musicales. Se clausura así el año dedicado por la Real Academia Gallega a las Cantareiras y la poesía popular oral. El evento tendrá lugar en el salón de actos, estará abierto al público general y será gratuito.

La Asociación Cultural Abelladeira nació en Ponferrada en enero de 2009 “con la intención y el propósito de potenciar y difundir las diferentes vertientes artísticas en la que se mueve la cultura tradicional en la región de El Bierzo y zonas limítrofes”.

Su actividad se estructura en cuatro pilares fundamentales: la banda de gaitas, el grupo de baile tradicional, el aula de baile y música tradicional para niños y el citado Grupo de Cantareiras.