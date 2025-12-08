«Una escuela infantil no es una ludoteca, es un centro educativo con un currículum a cumplir»

Hace poco más de un año que la Concejalía de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de Ponferrada asumió la gestión de las dos escuelas infantiles del municipio (Mago Chalupa y Camino de Santiago) y no ha sido un camino fácil. La concejala, Alexandra Rivas, reconoce las dificultades y los errores cometidos; pero también celebra los pasos dados para mejorar el servicio. Lo hace en una entrevista junto a la directora de la Escuela Infantil Municipal Mago Chalupa, Ana Dacosta.

— ¿Las familias han superado ya la idea de la escuela infantil como un lugar pensado únicamente para facilitar la conciliación?

— A. R. Las escuelas infantiles son centros educativos, no son centros de conciliación. Están adheridos al sistema de la Junta de Castilla y León y es lo mismo que un colegio. De hecho, la matrícula se hace a través de la Junta. No es una ludoteca ni una guardería. Hay un currículum educativo que cumplir y tenemos una vertiente muy importante, la de detectar de una manera lo más temprana posible determinadas necesidades educativas que pueda el menor, como autismo o síndrome de asperger, a través del servicio de orientación pedagógica.

— A. D. Ahora somos un centro educativo en el que los niños tienen una programación y cuando van al colegio ya no se encuentran con un escalón, sino que empiezan ya con las mismas rutinas. Sí que es verdad que los niños aprenden otras cosas, principalmente a convivir —tenemos alumnos de todas las nacionalidades y nos adaptamos a las circunstancias de cada familia-, pero van preparados. La escuela infantil es un lugar más familiar y más cercano, pero funciona como cualquier centro escolar.

La concejala de Bienestar Social y Familia, Alexandra Rivas, durante la entrevista.ANA F. BARREDO

— ¿Cómo se organiza la programación lectiva?

— A. D. La base de la programación nos la da la Junta. De 9.00 a 14.00 horas son plazas subvencionadas. Antiguamente, los niños podían ir menos horas, pero ahora ese horario es obligatorio, como en cualquier centro educativo. Luego, tienen la posibilidad de ampliar madrugadores o tardones si lo necesitan. En ese horario se desarrolla la programación, siempre adaptada según las edades y las necesidades.

— ¿Qué peso tienen las escuelas infantiles en el conjunto de la Concejalía?

— A. R. Un peso muy importante, tanto económico como organizativo. Esta Concejalía ha asumido un servicio que es propio de Educación y gestionarlo es complejo. Hemos ido resolviendo los problemas poco a poco. No niego que hemos cometido errores, porque éramos muy novatos en esto, pero creo que hemos mejorado mucho y toda la intendencia ahora está bien. Nos queda el personal, porque las coberturas de bajas, de permisos, de vacaciones, de excedencias hay que hacerlas inmediatas.

— ¿Es la gestión del personal lo más complicado?

— A. R. Sí. Estamos hablando de una plantilla de 24 personas, contando dos de personal de servicios. Todos fueron asumidos por parte del Ayuntamiento y, a mayores, hemos cubierto por fin algunas plazas en el último año. Pero hace falta más para cubrir las necesidades que tienen. Nos hemos demorado en cubrir las bajas por la lentitud burocrática de la administración, que es desesperante y no se adapta a la gestión del personal. Si en las escuelas falta una profesora, alguien tiene que cubrirla de manera inmediata, no podemos esperar.

La directora de la Escuela Infantil Municipal Mago Chalupa, Ana Dacosta.ANA F. BARREDO

— ¿Cómo se resuelve esto de un día para otro?

— A. D. Nos arreglamos entre nosotras. Hay días que no necesitamos gente, pero otros días que, de pronto, te faltan tres. Como llevamos tantos años y sabemos lo que hay, nos organizamos; pero lo que hay que dejar claro es que los niños están atendidos sí o sí. Hemos estado en empresas privadas y en situaciones más complicadas, con muchos más niños y un rango horario muy amplio, de 8.00 a 20.30 horas, y teníamos que cubrir muchas más horas.

— Habéis hecho mención al servicio de orientación pedagógica que ofrecen las escuelas infantiles. ¿Qué otros servicios adicionales ofrecen?

— A. R. Por ejemplo, el manejo de las emociones básicas a través del teatro, que es algo muy novedoso que muy pocas escuelas lo tienen en España y, desde luego, como dices, ese servicio psicopedagógico que es fundamental. Se trabaja con las profesoras para la atención de alumnos que tienen necesidades distintas y con las familias y están muy pendientes del menor. También, el programa «Centímetro a centímetro», con el que ofrecemos un asesoramiento mensual a las familias sobre las distintas etapas de crecimiento del niño.

— A. D. Sí, este programa se da por las tardes, cuando cerramos las escuelas. Es para los padres y tiene mucha demanda. También tenemos servicio de comedor con desayunos, comidas y siestas; aunque no todos comen ni todos desayunan. Es un catering de línea caliente cocinada todos los días y nos adaptamos a alergias, a las intolerancias, etcétera. Las familias tienen que solicitarlo y, según ingresos, pagan una u otra cuota, que suele ser baja. Lo que sí tienen todos los niños de forma generalizada es un tentempié de fruta a media mañana. Y yo también quiero insistir en el trabajo de la psicopedagoga.

Alexandra Rivas y Ana Dacosta.ANA F. BARREDO

— ¿Cómo se aborda el caso de un niño en el que se detectan necesidades especiales?

— A. D. Del centro no sale. Siempre con el permiso de las familias, hablamos con Pediatría y con Atención Temprana y nos dan unas pautas en función de las necesidades del niño. Hay niños con derrame cerebral, niños ciegos, niños que no caminan, niños que tartamudean, niños que no hablan castellano porque sus padres tampoco lo hablan. Hay todo tipo de circunstancias.

— Hace poco se han habitado espacios en ambas escuelas para dejar las sillas de paseo. ¿A nivel infraestructuras está todo cubierto?

— A. R. Yo creo que ahí tenemos que hablar de mantenimiento, que tiene que ser continuo y la brigada de obras municipal se ocupa de todo, no solo de las escuelas. Tal vez si habría que pensar, quizás en un equipo de obras específico para las escuelas infantiles.

— ¿Aumentará el presupuesto municipal para las escuelas infantiles?

— A. R. Sí, nuestra idea es incrementar el presupuesto. El año pasado, ya teníamos bastantes proyectos que no pudimos cumplir porque los presupuestos están prorrogados; pero queremos seguir mejorando, sobre todo en personal y en la comunicación con las familias. Estamos pensando en unas agendas digitales que permitan que la información le llegue a los padres al instante.

— A. D. También nos gustaría introducir a alguien nativo para realizar talleres en inglés y de música, que a los niños les encanta.

Escuela Infantil Municipal Camino de Santiago.DL

— A nivel global del área de Bienestar Social, ¿Qué retos se marca la concejala para lo que queda de legislatura?

— A. R. Nos queda buscar la forma de afrontar el tema del bullying y vivienda social; sobre todo, eso. Por lo demás, hemos trabajado muchísimo y los informes de dependencia es un ejemplo de ello. Cuando llegué, los informes llevaban un retraso de más de 200 días. Para quien no lo sepa, son los que valoran el grado de dependencia de una persona y se estaba tardando meses en dar ese informe de valoración. Ahora estamos en una media de 25 días, por debajo de la ratio que marca la Junta de Castilla y León. Habernos puesto al día con el tema de dependencia es de lo que más contenta estoy.