Arden 200 pacas de paja en Sésamo y un coche híbrido en Ponferrada

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Ponferrada ha tenido que intervenir en dos focos de fuego en las últimas horas. La primera intervención, poco después de las dos de la pasada madrugada en la avenida de Pontevedra de Ponferrada. Hasta allí se trasladó una dotación de bomberos con un camión autobomba para sofocar las llamas en un vehículo estacionado. Una labor dificultada por las constantes reigniciones, un derrame de gasolina y la posible afectación de las baterías, al tratarse de un vehículo microhíbrido, han explicado fuentes del servicio de extinción. Finalmente, los efectivos movilizados concluyeron las labores a las 3.20 horas.

Concluida la intervención, el turismo fue trasladado a las instalaciones del parque de Bomberos, donde permanecerá al menos 48 horas en una balsa de agua generada mediante una lona para evitar reigniciones en la batería. "Es la primera vez que el servicio interviene en un incendio con posible afectación de las baterías de un vehículo de este tipo", explican.

La segunda intervención de los bomberos de Ponferrada fue en Sésamo (Vega de Espinareda) después de recibir el aviso de un incendio en un montón de pacas de paja. Eran las 7.44 horas y hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos con dos autobombas. 200 pacas estaban ardiendo y había peligro de propagación hacia una nave.

El incendio pudo ser controlado con rapidez, pero resultaron afectados diversos elementos auxiliares de labranza, entre ellos una segadora. El propietario, con su tractor, y una autobomba del servicio de Medio Ambiente encargada del abastecimiento de agua ayudaron en las labores de extinción