Peranzanes pide el arreglo de la carretera de Faro tras los incendios

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Peranzanes solicita a la Diputación de León el arreglo de la carretera de acceso a Faro, que además se ha visto afectada por los incendios de este verano en el Bierzo y también en el Valle de Fornela. «Pedimos que se agilice el proceso de licitación y que el proyecto pueda avanzar lo antes posible», remarcó la alcaldesa de Peranzanes, Henar García.

Según explicó Henar García, la carretera de Faro lleva aprobada desde hace más de cuatro años y «sigue siendo una de las vías más delicadas del municipio». En este sentido, la regidora socialista precisa que es una carretera de montaña «muy estrecha y complicada». Además, «el estado ha empeorado después de los incendios y, al no haber vegetación que sujete los taludes, los desprendimientos de cascotes son ahora mucho más frecuentes». De esta forma, se tienen que asumir las limpiezas casi a diario y también cada vez que llueve o nieva.

«La carretera de acceso Faro es fundamental para la seguridad y la vida diaria de nuestros vecinos, sobre todo en invierno, pero también en verano, cuando hay más tráfico y existen zonas donde es imposible que se crucen dos coches, lo que añade más peligro y más dificultades», matiza.

Por otra parte, Henar García insistió en la colaboración con la Diputación en las necesidades que se demandan desde el Valle de Fornela. «Es cierto que la Diputación siempre está cuando ocurre un problema más serio y actúa casi inmediatamente cuando se les llama, algo que agradecemos de verdad». No obstante, Henar García remarca la necesidad de arreglar este vial para poder mejorar las infraestructuras de esta localidad del Valle de Fornela. «Muchos vecinos que bajan temprano, o servicios esenciales como el pan, se encuentran a menudo con una carretera en mal estado, porque la situación se repite día tras día», advierte.

Finalmente, Henar García confía en que «con el esfuerzo de todas las administraciones, este proyecto pueda salir adelante cuanto antes, porque es una necesidad real y urgente para el Valle de Fornela».

Los incendios registrados este verano en el Bierzo han tenido un impacto directo sobre el entorno y las comunicaciones.