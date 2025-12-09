El pintor Luis Gómez recibe hoy el I Premio Don del Sil de Diario de León

Luis Gómez, en su estudio, en una reciente entrevista a este periódico.l. de la mata

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El pintor Luis Gómez Domingo, nacido en Teruel pero afincado en el Bierzo desde la década de los setenta, recibe esta tarde el Premio Don del Sil que, por primera vez, concede Diario de León, como una apuesta por la comarca del Bierzo y con motivo del 120.º aniversario de la cabecera de este periódico. Esta primera edición ensalza los valores de la cultura de esta tierra tan peculiar y con una personalidad bien definida.

El premio se entregará a las siete de la tarde en el Castillo de Ponferrada. El acto contará con la presencia de la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, y del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, además de un nutrido grupo de representantes de la sociedad berciana. El artista recibirá en esta ocasión una escultura que se entregará en la gala. Se trata de una obra del escultor Juan Carlos Uriarte, que lleva un texto de Victoriano Crémer.

En esta primera edición del premio, Diario de León cuenta con el apoyo de la Fundación Abanca, del Ayuntamiento de Ponferrada, de Embutidos Pajariel y de Bodega del Abad.

El artista

Gómez Domingo inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Valencia y los finalizó en la Escuela Superior Sant Jordi de Barcelona, compaginando desde entonces la enseñanza con la creación pictórica.

Este artista, que confiesa que «la luz del Bierzo es envolvente», cuenta con un gran reconocimiento por su trayectoria pictórica y por sus más de cinco décadas en el mundo del arte y la enseñanza.

Del mismo modo, en su trayectoria destaca su contribución al Instituto de Estudios Bercianos (IEB), no solo artística, sino también social y cultural, para ayudar a mantener viva la institución cultural de la comarca.

Por otro lado, es considerado una figura importante en el Bierzo, contribuyendo al patrimonio cultural de la zona.

En estos momentos, se encuentra inmerso en su nuevo proyecto: una exposición que verá la luz en el mes de abril en el Museo del Bierzo, en Ponferrada. Según detalló en una entrevista concedida a este periódico, se trata de una interpretación personal de Los desastres de la guerra de Goya. «Esto es el preámbulo del cuadro que estoy realizando, de cuatro metros por dos, que representa uno de los muchos fusilamientos de unos franceses en el Bierzo, un tema que afronto con mucho cariño hacia la comarca. Son cuarenta cuadros de interpretación de Los desastres de la guerra de Goya», explica.

Hay que recordar que el jurado que designó al primer Premio Don del Sil estuvo compuesto por Adriana Ulibarri, presidenta de Diario de León; María Teresa Cores, directora de la Fundación Abanca; Óscar Ramos, gerente de Embutidos Pajariel; Germán Gavela, director de La 8 Bierzo; Marco Morala, alcalde de Ponferrada; Javier García Bueso, director de los Museos de Ponferrada; y el director de Diario de León, el periodista Joaquín S. Torné. El fallo fue por unanimidad y, según explican desde el jurado calificador, «se valoró la capacidad artística de Luis Gómez Domingo, su altruismo y su alto compromiso social».