Carracedo del Monasterio contará con seis nuevas viviendas de protección pública

La Junta de Castilla y León impulsará la construcción de seis viviendas destinadas a jóvenes en Carracedo del Monasterio. Este proyecto cuenta con una inversión de 850.000 euros y ofrecerá a los jóvenes adquirentes un descuento del 25% sobre el precio de compra. La directora general de Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, visitó hoy la parcela junto al alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce.

Según indicó Pardo, se trata de un edificio que estaba en situación irregular y que perjudicaba la visibilidad del entorno. La nueva construcción, de unos 300 metros cuadrados, albergará viviendas distribuidas en dos plantas, con superficies aproximadas de 53 y 72 metros cuadrados. Todas ellas tendrán dos dormitorios, cocina y contarán con sistemas de eficiencia energética mediante aerotermia y placas solares. A esto se suma el aislamiento térmico y carpintería de alta eficiencia energética. El coste de la construcción es de 850.000 euros, a los que se añaden los 90.000 euros que la Junta de Castilla y León destinó al derribo previo sobre esta parcela cedida por el Ayuntamiento de Carracedelo.

“Damos prioridad a familias jóvenes que quieran arraigar en la zona e incluso a personas trabajadoras que no encuentran vivienda”, precisó Pardo, quien recordó que, cuando termine la legislatura, el parque público se incrementará en 405 viviendas en toda Castilla y León, la mitad de ellas en régimen de alquiler. Insistió en que muchas de estas actuaciones han sido posibles gracias a las cesiones de los ayuntamientos.

Por su parte, Raúl Valcarce agradeció a la Junta el “esfuerzo” realizado con este proyecto. “Es un día importante, se da por iniciado un proceso de construcción que no habría sido posible sin la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio”, enfatizó. Del mismo modo, recordó que existen 32 viviendas en Posada, unas siete que comenzarán en 2026 en Villadepalos y estas nuevas seis, lo que supone un total de 45 viviendas. Valcarce detalló que ya existen una docena de solicitudes para estos inmuebles.

Las nuevas viviendas podrían estar terminadas para 2027.